«Це не відступ»: пояснили, чому ЗСУ відійшли із Світлодарська
Сьогодні, 21:23
Українські військові відійшли з міста Світлодарськ для того, щоб зайняти більш вигідні позиції та перегрупуватись.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами очільника ОВА, маневр обговорювався заздалегідь.
«Це не був відступ, що їх <ЗСУ> відкинули. Просто сталося так, що три населені пункти опинилися під контролем російських окупантів», — розповів Кириленко.
Як пояснив для Канал24 радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, ніякої "зради" у відступі наших ЗСУ зі Світлодарська та Миронівського немає. Андрусів наголосив, що Збройні Сили України використовують маневровну оборону. Це означає, що наші бійці не тримаються за конкретні населені пункти, а прагнуть завдавати ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил.
"Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не мають стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Метою було уникнути можливого оточення і значних втрат. Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради", – зазначив радник міністра внутрішніх справ.
Він додав, що ситуація на Донбасі зараз важка, але не критична.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами очільника ОВА, маневр обговорювався заздалегідь.
«Це не був відступ, що їх <ЗСУ> відкинули. Просто сталося так, що три населені пункти опинилися під контролем російських окупантів», — розповів Кириленко.
Як пояснив для Канал24 радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, ніякої "зради" у відступі наших ЗСУ зі Світлодарська та Миронівського немає. Андрусів наголосив, що Збройні Сили України використовують маневровну оборону. Це означає, що наші бійці не тримаються за конкретні населені пункти, а прагнуть завдавати ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил.
"Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не мають стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Метою було уникнути можливого оточення і значних втрат. Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради", – зазначив радник міністра внутрішніх справ.
Він додав, що ситуація на Донбасі зараз важка, але не критична.
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