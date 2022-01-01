«Це не відступ»: пояснили, чому ЗСУ відійшли із Світлодарська

Українські військові відійшли з міста Світлодарськ для того, щоб зайняти більш вигідні позиції та перегрупуватись.Про це повідомив голова Донецької ОВАЗа словами очільника ОВА, маневр обговорювався заздалегідь.«Це не був відступ, що їх <ЗСУ> відкинули. Просто сталося так, що три населені пункти опинилися під контролем російських окупантів», — розповів Кириленко.Як пояснив для Канал24 радник міністра внутрішніх справ, ніякої "зради" у відступі наших ЗСУ зі Світлодарська та Миронівського немає. Андрусів наголосив, що Збройні Сили України використовують маневровну оборону. Це означає, що наші бійці не тримаються за конкретні населені пункти, а прагнуть завдавати ворогу максимальних втрат зі збереженням наших сил."Це означає, що іноді доводиться відступати від рубежів, які не мають стратегічний характер, з метою уникнення оточення або значних втрат. Тому ніякої зради в цьому немає. Саме такий відступ відбувся вчора зі Світлодарська та Миронівського. Метою було уникнути можливого оточення і значних втрат. Також можливо буде ще кілька відступів, для вирівнювання фронту. Теж без зради", – зазначив радник міністра внутрішніх справ.Він додав, що ситуація на Донбасі зараз важка, але не критична.