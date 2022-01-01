Акторка серіалу «Жіночий лікар» народила у Луцьку донечку

25-річна киянкаакторка серіалу “Жіночий лікар”, народила у Луцьку донечку.Про це повідомляють на сайті міськради.Ангеліна ж родом із Луцька. Малечу назвали. Проте з’явитися на світ дівчинка могла і за кордоном. Адже на час останнього місяця вагітності сім’я перебувала у польському місті Люблін. Однак коли прийшов час народжувати — обрали Луцьк. Ангеліна каже: міський пологовий має хорошу репутацію та відгуки породіль, а ще – саме тут народжувала її сестра.Натепер Луцький пологовий будинок – у п’ятірці кращих в Україні. Це заклад із чуйним ставленням до пацієнта, фаховим медичним персоналом і оновленою матеріально-технічною базою. Очільник комунального підприємствазазначає: зроблено усе для людей, тому не дивно, що число охочих народжувати саме тут, лише зростає.З часу російської агресії місцеві спеціалісти надали допомогу майже трьом сотням породіль, 25 з яких були вимушено переміщеними особами. В цілому ж від початку року у стінах Луцького пологового народилося 460 дітей.