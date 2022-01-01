Акторка серіалу «Жіночий лікар» народила у Луцьку донечку

Акторка серіалу «Жіночий лікар» народила у Луцьку донечку
25-річна киянка Ангеліна Платко, акторка серіалу “Жіночий лікар”, народила у Луцьку донечку.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Ангеліна ж родом із Луцька. Малечу назвали Мія. Проте з’явитися на світ дівчинка могла і за кордоном. Адже на час останнього місяця вагітності сім’я перебувала у польському місті Люблін. Однак коли прийшов час народжувати — обрали Луцьк. Ангеліна каже: міський пологовий має хорошу репутацію та відгуки породіль, а ще – саме тут народжувала її сестра.
Акторка серіалу «Жіночий лікар» народила у Луцьку донечку

Натепер Луцький пологовий будинок – у п’ятірці кращих в Україні. Це заклад із чуйним ставленням до пацієнта, фаховим медичним персоналом і оновленою матеріально-технічною базою. Очільник комунального підприємства Сергій Сябрук зазначає: зроблено усе для людей, тому не дивно, що число охочих народжувати саме тут, лише зростає.

З часу російської агресії місцеві спеціалісти надали допомогу майже трьом сотням породіль, 25 з яких були вимушено переміщеними особами. В цілому ж від початку року у стінах Луцького пологового народилося 460 дітей.
Акторка серіалу «Жіночий лікар» народила у Луцьку донечку

Акторка серіалу «Жіночий лікар» народила у Луцьку донечку
Акторка серіалу «Жіночий лікар» народила у Луцьку донечку


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Теги: Луцьк, пологовий, Ангеліна Платко
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