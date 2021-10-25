Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіків, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють особи чоловіків, які можуть бути причетні до скоєння крадіжок на території міста Луцька та району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб, зображених на фото, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про осіб, зображених на фото, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097) 09-81-704, (095) 09-49-078 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - йдеться в повідомленні.
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