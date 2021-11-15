Готувався до відправки у зону бойових дій: раптово зупинилося серце військового з Волині

Готувався до відправки у зону бойових дій: раптово зупинилося серце військового з Волині
Раптово перестало битися серце волинського захисника, жителя м.Любомль, депутата Ковельської районної ради, депутата Волинської обласної ради 7 скликання, депутата Любомльської міської ради 6 скликання, голови Любомльської районної організації ВО « Свобода» - Сергія Духницького.

Про це повідомили у Любомльській територіальній громаді.

У 2014-2015 роках Сергій воював на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України служив у роті охорони та готувався до відправки у зону бойових дій.

"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті Сергія. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - зазначають у громаді.

Прощання з Сергієм Духницьким відбудеться 25 травня о 13.00 год в Михайлівській церкві м.Любомля.
Готувався до відправки у зону бойових дій: раптово зупинилося серце військового з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, захисник, смерть, депутат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські просять допомогти впізнати чоловіків, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 16:53
14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему
Сьогодні, 16:32
Готувався до відправки у зону бойових дій: раптово зупинилося серце військового з Волині
Сьогодні, 16:15
У ЄС на один рік скасували мита на всі товари з України
Сьогодні, 15:49
Розкрили вбивство російськими військовими сім’ї старости села на Київщині, – Венедіктова
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині Знову маємо втрати: загинув військовий з Волині
27 лютий, 17:48
На Волині від коронавірусу помер колишній депутат міської ради На Волині від коронавірусу помер колишній депутат міської ради
15 листопад, 2021, 14:25
На Волині вантажівка на смерть збила пішохода На Волині вантажівка на смерть збила пішохода
23 травень, 12:10
Помер автор популярної пісні про Волинь Помер автор популярної пісні про Волинь
21 травень, 01:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині змінили час комендантської години
Сьогодні, 17:41
 0
На війні із Росією загинув волинянин Володимир Органістий
Сьогодні, 17:29
 0
Такелаж верстатів: що це і які особливості*
Сьогодні, 17:19
 0
Google подарує українським вчителям 43 тисячі ноутбуків
Сьогодні, 17:10
 0
Росію хочуть назавжди відсторонити від участі в Євробаченні через війну в Україні
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8