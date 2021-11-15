Готувався до відправки у зону бойових дій: раптово зупинилося серце військового з Волині

Сергія Духницького.



Про це



У 2014-2015 роках Сергій воював на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України служив у роті охорони та готувався до відправки у зону бойових дій.



"Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті Сергія. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - зазначають у громаді.



Прощання з Сергієм Духницьким відбудеться 25 травня о 13.00 год в Михайлівській церкві м.Любомля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Раптово перестало битися серце волинського захисника, жителя м.Любомль, депутата Ковельської районної ради, депутата Волинської обласної ради 7 скликання, депутата Любомльської міської ради 6 скликання, голови Любомльської районної організації ВО « Свобода» -Про це повідомили у Любомльській територіальній громаді.У 2014-2015 роках Сергій воював на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України служив у роті охорони та готувався до відправки у зону бойових дій."Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким з приводу передчасної смерті Сергія. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи", - зазначають у громаді.Прощання з Сергієм Духницьким відбудеться 25 травня о 13.00 год в Михайлівській церкві м.Любомля.

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