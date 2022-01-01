Розкрили вбивство російськими військовими сім’ї старости села на Київщині, – Венедіктова
Сьогодні, 15:40
Розкрили вбивство сім’ї старости села Мотижин на Київщині. Встановили 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК "Вагнер".
Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.
За її словами, як мінімум 14 епізодів злочинів на 8 російських військовослужбовців та членів приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після їхніх тортур.
Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:
- старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сежант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36
загальновійськової армії
- сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- Сергій Сазанов - член ПВК «Вагнер»
- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»
- Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».
Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. В місці свого «базування» загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.
"Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води", - наголошує Венедіктова.
Двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань вони вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них, на щастя, вижив. Гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті і двох членів громадської організації «Патріот», їх тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.
Ще одного з потерпілих нелюди прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.
Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених «подвигів» підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.
"Традиційно закликаємо тих, хто впізнав цих осіб і має інформацію про їхні злочини, подавайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за телефонами 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - зазначає Венедіктова.
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Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.
За її словами, як мінімум 14 епізодів злочинів на 8 російських військовослужбовців та членів приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після їхніх тортур.
Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:
- старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сежант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36
загальновійськової армії
- сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії
- Сергій Сазанов - член ПВК «Вагнер»
- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»
- Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».
Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. В місці свого «базування» загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.
"Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води", - наголошує Венедіктова.
Двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань вони вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них, на щастя, вижив. Гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті і двох членів громадської організації «Патріот», їх тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.
Ще одного з потерпілих нелюди прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.
Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених «подвигів» підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.
"Традиційно закликаємо тих, хто впізнав цих осіб і має інформацію про їхні злочини, подавайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за телефонами 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - зазначає Венедіктова.
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