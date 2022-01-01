Розкрили вбивство російськими військовими сім’ї старости села на Київщині, – Венедіктова





Про це Ірина Венедіктова.



За її словами, як мінімум 14 епізодів злочинів на 8 російських військовослужбовців та членів приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після їхніх тортур.



Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:



- старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії



- сежант Чінгіс Гончіков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36

загальновійськової армії



- сержант Олександр Ванчіков - командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії



- сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії



- старший лейтенант Віталій Дмітрієв командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії



- Сергій Сазанов - член ПВК «Вагнер»



- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»



- Олександр Ступніцький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».



Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина. В місці свого «базування» загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень.



"Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води", - наголошує Венедіктова.



Двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань вони вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них, на щастя, вижив. Гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті і двох членів громадської організації «Патріот», їх тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.



Ще одного з потерпілих нелюди прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.



Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених «подвигів» підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів.



"Традиційно закликаємо тих, хто впізнав цих осіб і має інформацію про їхні злочини, подавайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за телефонами 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - зазначає Венедіктова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розкрили вбивство сім’ї старости села Мотижин на Київщині. Встановили 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманців ПВК "Вагнер".Про це повідомила генпрокурор УкраїниЗа її словами, як мінімум 14 епізодів злочинів на 8 російських військовослужбовців та членів приватної військової компанії. Лише троє осіб вижили після їхніх тортур.Прокурори Київської обласної та Києво-Святошинської окружної прокуратур спільно з СБУ ідентифікували причетних до звірств у Мотижині:- старший лейтенант- командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії- сежант- командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36загальновійськової армії- сержант- командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії- сержант- командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії- старший лейтенанткомандир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії- член ПВК «Вагнер»- Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»- розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».Слідством встановлено, що у березні 2022 року під час окупації вони викрали з дому старосту села Мотижин, її чоловіка та сина. В місці свого «базування» загарбники катували їх, вибиваючи інформацію про ЗСУ та тероборону. Просто на очах у матері вони спочатку прострелили ногу синові, а потім вбили пострілом у голову. Вся сім’я загинула від множинних вогнепальних поранень."Вдумайтеся в причини іншого вбивства – одна із їхніх жертв отримала кулю просто за те, що була вдягнена в чорне. Її ж батька вони взяли у полон і тримали у сараї зі зв’язаними руками та зав’язаними очима практично без їжі й води", - наголошує Венедіктова.Двох волонтерів, які намагалися провезти в окупований Мотижин гуманітарну допомогу для місцевих, після допитів і катувань вони вивезли до лісосмуги, де розстріляли. Один із них, на щастя, вижив. Гумдопомогу та їхні автомобілі, російські військові та найманці поцупили. Підозрювані закатували до смерті і двох членів громадської організації «Патріот», їх тіла знайдені із численними наскрізними вогнепальними пораненнями.Ще одного з потерпілих нелюди прив’язали до квадроцикла, змусивши так бігти майже 1 км. Чоловікові також довелося пережити допити, погрози вбивством і побиття та кілька днів заточення у каналізаційній ямі.Крім вбивств, катувань та утримання полонених, серед встановлених «подвигів» підозрюваних також обстріли та підпали будинків мирних, і відбирання мобільних телефонів."Традиційно закликаємо тих, хто впізнав цих осіб і має інформацію про їхні злочини, подавайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за телефонами 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - зазначає Венедіктова.

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