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За незалежність України загинули два Герої з Луцька Костянтин Кіц та Василь Ліснічук

За незалежність України загинули два Герої з Луцька Костянтин Кіц та Василь Ліснічук
У війні з окупантами загинули два лучанини: Костянтин Кіц та Василь Ліснічук.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Кіц Костянтин Ігорович (04.11.1974 року народження) - оператор, який раніше працював на місцевому телебаченні, фотограф. Він без вагань став на захист Батьківщини на початку березня. Мужньо боронив Україну і в зоні АТО сім років тому. Призваний на військову службу по мобілізації 08.03.2022 до військової частини А4053. Загинув 17.05.2022 року поблизу населеного пункту Яковлівка Донецької області, захищаючи незалежність України.

Молодший сержант Ліснічук Василь Анатолійович (22.04.1991 року народження) призваний на військову службу по мобілізації на посаду старшого гранатометника. Загинув 16 травня 2022 року під Словянськом Донецької області, захищаючи незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героїв!


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Теги: війна, загибель, Росія, Луцьк
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