Луцькі волонтери збирають кошти на дві автівки для військових

Луцький волонтерський центр допомоги ЗСУ "Ангар" збирає 390 тисяч гривень на два автомобілі для військових.Про це у Фейсбук написала волонтеркаДля військових волонтери планують купити "Нісан" (пікап) за 178 000 гривень та "Мерседес Віто" за 212 000 гривень."Додаємо в коментарі відео авто, яке вже місяць допомагає рятувати життя нашим військовим. Воно вивезло більше 400 поранених військових. Крім осколкових та кульових ушкоджень, "полетіло" в ній майже все! Це, щоб всі розуміли, яка ситуація, і чому треба так терміново нові машини", - йдеться у дописі.Переказ у гривні:4149 6293 1709 2898IBAN UA903052990000026207662581086Olha Valianik (Приватбанк)Признауучення платежу:благодійна допомога для ЗСУдля ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУ5375 4141 0849 3775Призначення платежу:благодійна допомога для ЗСУBrand New Ukraine https://brandnewukraine.nl/Director — Svitlana BerezhanskaDetails:Stichting Brand New UkraineNL80SNSB0927802554BIC: SNSBNL2A Croueselaan 1, 3521 BJ Utrecht.Please note that while transferring moneyit has to be marked as: Charity Donation.PayPal: [email protected]