Луцькі волонтери збирають кошти на дві автівки для військових

Луцькі волонтери збирають кошти на дві автівки для військових
Луцький волонтерський центр допомоги ЗСУ "Ангар" збирає 390 тисяч гривень на два автомобілі для військових.

Про це у Фейсбук написала волонтерка Ольга Валянік.

Для військових волонтери планують купити "Нісан" (пікап) за 178 000 гривень та "Мерседес Віто" за 212 000 гривень.

"Додаємо в коментарі відео авто, яке вже місяць допомагає рятувати життя нашим військовим. Воно вивезло більше 400 поранених військових. Крім осколкових та кульових ушкоджень, "полетіло" в ній майже все! Це, щоб всі розуміли, яка ситуація, і чому треба так терміново нові машини", - йдеться у дописі.

ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ:
Переказ у гривні:
4149 6293 1709 2898
IBAN UA903052990000026207662581086
Olha Valianik (Приватбанк)
Признауучення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ

МОНОБАНК
для ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУ
5375 4141 0849 3775
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ

ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРДОНОМ:
Brand New Ukraine https://brandnewukraine.nl/
Director — Svitlana Berezhanska
Details:
Stichting Brand New Ukraine
NL80SNSB0927802554
BIC: SNSBNL2A Croueselaan 1, 3521 BJ Utrecht.
Please note that while transferring money
it has to be marked as: Charity Donation.

PayPal: [email protected]

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Теги: Ангар, волонтери, Луцьк, гроші, автівки
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