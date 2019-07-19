Луцькі волонтери збирають кошти на дві автівки для військових
Сьогодні, 14:09
Луцький волонтерський центр допомоги ЗСУ "Ангар" збирає 390 тисяч гривень на два автомобілі для військових.
Про це у Фейсбук написала волонтерка Ольга Валянік.
Для військових волонтери планують купити "Нісан" (пікап) за 178 000 гривень та "Мерседес Віто" за 212 000 гривень.
"Додаємо в коментарі відео авто, яке вже місяць допомагає рятувати життя нашим військовим. Воно вивезло більше 400 поранених військових. Крім осколкових та кульових ушкоджень, "полетіло" в ній майже все! Це, щоб всі розуміли, яка ситуація, і чому треба так терміново нові машини", - йдеться у дописі.
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ:
Переказ у гривні:
4149 6293 1709 2898
IBAN UA903052990000026207662581086
Olha Valianik (Приватбанк)
Признауучення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
МОНОБАНК
для ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУ
5375 4141 0849 3775
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРДОНОМ:
Brand New Ukraine https://brandnewukraine.nl/
Director — Svitlana Berezhanska
Details:
Stichting Brand New Ukraine
NL80SNSB0927802554
BIC: SNSBNL2A Croueselaan 1, 3521 BJ Utrecht.
Please note that while transferring money
it has to be marked as: Charity Donation.
PayPal: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у Фейсбук написала волонтерка Ольга Валянік.
Для військових волонтери планують купити "Нісан" (пікап) за 178 000 гривень та "Мерседес Віто" за 212 000 гривень.
"Додаємо в коментарі відео авто, яке вже місяць допомагає рятувати життя нашим військовим. Воно вивезло більше 400 поранених військових. Крім осколкових та кульових ушкоджень, "полетіло" в ній майже все! Це, щоб всі розуміли, яка ситуація, і чому треба так терміново нові машини", - йдеться у дописі.
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ:
Переказ у гривні:
4149 6293 1709 2898
IBAN UA903052990000026207662581086
Olha Valianik (Приватбанк)
Признауучення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
МОНОБАНК
для ПЕРЕКАЗІВ з МОНОБАНКУ
5375 4141 0849 3775
Призначення платежу:
благодійна допомога для ЗСУ
ДЛЯ ПЛАТЕЖІВ ЗА КОРДОНОМ:
Brand New Ukraine https://brandnewukraine.nl/
Director — Svitlana Berezhanska
Details:
Stichting Brand New Ukraine
NL80SNSB0927802554
BIC: SNSBNL2A Croueselaan 1, 3521 BJ Utrecht.
Please note that while transferring money
it has to be marked as: Charity Donation.
PayPal: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі на Волині будують новий храм. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Луцькі волонтери збирають кошти на дві автівки для військових
Сьогодні, 14:09
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків
Сьогодні, 13:40
Медіа