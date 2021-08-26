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За добу російські загарбники вбили 11 жителів Донецької і Луганської областей

За добу російські загарбники вбили 11 жителів Донецької і Луганської областей
За минулу добу окупаційні війська російської федерації вбили щонайменше 11 жителів Донецької і Луганської областей, ще 13 були поранені.

Про це йдеться у зведенні Угруповання об'єднаних сил.

«Мужні українські воїни угруповання Об'єднаних сил 23 травня відбили 16 атак ворога та знищили понад 30 одиниць військової техніки противника, а російські воєнні злочинці авіаційними нальотами, ракетними ударами і артилерійськими обстрілами зруйнували 80 цивільних об’єктів у Луганській і Донецькій областях. За добу рашисти вбили щонайменше 11 жителів Донецької і Луганської областей, поранено 13 осіб. Інформація уточнюється, триває розбір завалів у Краматорському районі», – інформують військові.

Як зазначається, за минуло добу російські війська обстріляли 41 населений пункт на сході України. У Донецькій області зруйновано 33 житлових будинки, дитячий садок, відділення банку, сільськогосподарське підприємство в селі Калинове, скит Святителя Іоана Шанхайського (с. Адамівка) Святогірської Свято-Успенської лаври, магістральні газогони обласного значення.

У Луганській області, через інтенсивні обстріли ворога, неможливо отримати повну та оперативну інформацію про руйнування об'єктів. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, будівля обласного уп

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Теги: війна, Донбас, Луганськ, загинули жителі, росіяни
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