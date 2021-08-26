За добу російські загарбники вбили 11 жителів Донецької і Луганської областей

За минулу добу окупаційні війська російської федерації вбили щонайменше 11 жителів Донецької і Луганської областей, ще 13 були поранені.Про це йдеться у зведенні Угруповання об'єднаних сил.«Мужні українські воїни угруповання Об'єднаних сил 23 травня відбили 16 атак ворога та знищили понад 30 одиниць військової техніки противника, а російські воєнні злочинці авіаційними нальотами, ракетними ударами і артилерійськими обстрілами зруйнували 80 цивільних об’єктів у Луганській і Донецькій областях. За добу рашисти вбили щонайменше 11 жителів Донецької і Луганської областей, поранено 13 осіб. Інформація уточнюється, триває розбір завалів у Краматорському районі», – інформують військові.Як зазначається, за минуло добу російські війська обстріляли 41 населений пункт на сході України. У Донецькій області зруйновано 33 житлових будинки, дитячий садок, відділення банку, сільськогосподарське підприємство в селі Калинове, скит Святителя Іоана Шанхайського (с. Адамівка) Святогірської Свято-Успенської лаври, магістральні газогони обласного значення.У Луганській області, через інтенсивні обстріли ворога, неможливо отримати повну та оперативну інформацію про руйнування об'єктів. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, будівля обласного уп