Де на Волині розмістили найбільше переселенців
Сьогодні, 13:32
Станом на 24 травня Волинська область прийняла вже 66 716 вимушено перемішених українців.
Про це інформує голова ОВА Юрій Погуляйко.
За останню добу розселили майже сотню осіб.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб розселили у Луцькому районі (з урахуванням міста Луцьк).
Частина вимушено перемішених громадян України використовують нашу область як транзитну для подальшого переміщення в країни Європи. Для таких громадян місцевими органами влади організовані тимчасові місця перебування, надається спальне місце, харчування та медична допомога тощо.
Наразі кількість осіб, які планують виїхати за кордон в рази зменшилась.
Загалом, згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО в області обліковано 60 459 внутрішньо переміщених осіб.
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Про це інформує голова ОВА Юрій Погуляйко.
За останню добу розселили майже сотню осіб.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб розселили у Луцькому районі (з урахуванням міста Луцьк).
Частина вимушено перемішених громадян України використовують нашу область як транзитну для подальшого переміщення в країни Європи. Для таких громадян місцевими органами влади організовані тимчасові місця перебування, надається спальне місце, харчування та медична допомога тощо.
Наразі кількість осіб, які планують виїхати за кордон в рази зменшилась.
Загалом, згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО в області обліковано 60 459 внутрішньо переміщених осіб.
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