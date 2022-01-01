Де на Волині розмістили найбільше переселенців





Про це інформує голова ОВА Юрій Погуляйко.



За останню добу розселили майже сотню осіб.



Найбільше внутрішньо переміщених осіб розселили у Луцькому районі (з урахуванням міста Луцьк).



Частина вимушено перемішених громадян України використовують нашу область як транзитну для подальшого переміщення в країни Європи. Для таких громадян місцевими органами влади організовані тимчасові місця перебування, надається спальне місце, харчування та медична допомога тощо.



Наразі кількість осіб, які планують виїхати за кордон в рази зменшилась.



Загалом, згідно Єдиної інформаційної бази даних ВПО в області обліковано 60 459 внутрішньо переміщених осіб.

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