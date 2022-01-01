«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців





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«Мы вчера «укра» поймали… Теперь он в ином мире. Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол», – розповідає російський загарбник своїй дружині.



Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого орка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російських окупантів не дарма називають орками – деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів «Володаря кілець» і насолоджуються вбивствами мирних українців.Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм.«Мы вчера «укра» поймали… Теперь он в ином мире. Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол», – розповідає російський загарбник своїй дружині.Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого орка.

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