«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців
Сьогодні, 13:11
Російських окупантів не дарма називають орками – деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів «Володаря кілець» і насолоджуються вбивствами мирних українців.
Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм.
«Мы вчера «укра» поймали… Теперь он в ином мире. Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол», – розповідає російський загарбник своїй дружині.
Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого орка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм.
«Мы вчера «укра» поймали… Теперь он в ином мире. Я ему свой «свинокол» прямо в сердце вогнал... У меня клинок, как у Фродо Беггинса. Так что я свою мечту… я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол», – розповідає російський загарбник своїй дружині.
Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого орка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків
Сьогодні, 13:40
Де на Волині розмістили найбільше переселенців
Сьогодні, 13:32
«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців
Сьогодні, 13:11
Чи потрібна світу масова вакцинація проти мавпячої віспи
Сьогодні, 12:40
Медіа