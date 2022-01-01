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У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель двох воїнів

У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель двох воїнів
В Павлівській громаді Володимир-Волинського району оголосили триденну жалобу за загиблими захисниками Тарасом Піварчуком із села Павлівка та Валерієм Дяковим із Топилища.

Про це повідомили у Павлівській громаді.

"Виконуючи бойові завдання в боротьбі з російським окупантом загинули наші земляки", - йдеться в повідомленні.

Піварчук Тарас Андрійович, 1983 року народження, житель села Павлівка, голова ГО «Варта Порядку Павлівщини». В Героя залишилася дружина і четверо дітей, три синочки та донечка.
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель двох воїнів

Дяков Валерій Йосипович, 1964 року народження, уродженець с.Топилище, з 1987 року жив та працював в м.Луцьку. Залишилась дружина, дві доньки та п’ятеро онуків.
У громаді на Волині – триденна жалоба через загибель двох воїнів

"Павлівська сільська рада, виконавчий комітет, сільський голова Андрій Сапожник, уся громада в цей гіркий час висловлюють щирі співчуття сім’ям, рідним та близьким, друзям з приводу передчасної смерті наших захисників та розділяють їх горе", - зазначають в громаді.

Наголошується, що дата та час зустрічі загиблих воїнів, а також про місце і час проведення поховань, повідомлять додатково.


Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героїв!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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