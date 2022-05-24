У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків

У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків
Сьогодні, 24 травня, у Нововолинську розпочав роботу дитячий садочок.

Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.

Цей дошкільний заклад поки єдиний у місті, у якому підготували належне укриття. Зокрема, у підвалі зроблений додатковий евакуаційний вихід, укладена бруківка, відремонтовані сходи та замінений навіс.
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків

Для комфорту діток в укритті встановлені біотуалети, декілька ліжок, парти, лавки. Облаштовано ігрові зони. Працівники закладу підготували запас води та контейнер для їжі.
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків

У садочку відкрито 6 різновікових груп по 12 діток. У кожній групі працює три вихователі та помічник. Розроблені плани евакуації та відпрацьовані дії персоналу у випадку повітряної тривоги. У перший день навчання дошкільний заклад відвідали трохи понад 30 дітей.
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків

Наразі у Нововолинську готують до відкриття ще два садочки.
У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків


Нагадаємо, що роботу дитячих садочків на території Луцької громади через безпеку поки не відновлюють. Одна з причин – відсутність у приміщеннях укриттів та сховищ.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Нововолинськ, дитячий садочок
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