У місті на Волині відновили навчання в одному з дитячих садків





Про це



Цей дошкільний заклад поки єдиний у місті, у якому підготували належне укриття. Зокрема, у підвалі зроблений додатковий евакуаційний вихід, укладена бруківка, відремонтовані сходи та замінений навіс.



Для комфорту діток в укритті встановлені біотуалети, декілька ліжок, парти, лавки. Облаштовано ігрові зони. Працівники закладу підготували запас води та контейнер для їжі.



У садочку відкрито 6 різновікових груп по 12 діток. У кожній групі працює три вихователі та помічник. Розроблені плани евакуації та відпрацьовані дії персоналу у випадку повітряної тривоги. У перший день навчання дошкільний заклад відвідали трохи понад 30 дітей.



Наразі у Нововолинську готують до відкриття ще два садочки.





Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 травня, у Нововолинську розпочав роботу дитячий садочок.Про це повідомляють у Нововолинській міській раді.Цей дошкільний заклад поки єдиний у місті, у якому підготували належне укриття. Зокрема, у підвалі зроблений додатковий евакуаційний вихід, укладена бруківка, відремонтовані сходи та замінений навіс.Для комфорту діток в укритті встановлені біотуалети, декілька ліжок, парти, лавки. Облаштовано ігрові зони. Працівники закладу підготували запас води та контейнер для їжі.У садочку відкрито 6 різновікових груп по 12 діток. У кожній групі працює три вихователі та помічник. Розроблені плани евакуації та відпрацьовані дії персоналу у випадку повітряної тривоги. У перший день навчання дошкільний заклад відвідали трохи понад 30 дітей.Наразі у Нововолинську готують до відкриття ще два садочки.Нагадаємо, що роботу дитячих садочків на території Луцької громади через безпеку поки не відновлюють. Одна з причин – відсутність у приміщеннях укриттів та сховищ.

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