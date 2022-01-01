Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 11:40
Парафія села Купичів Турійського району приєдналася до ПЦУ.
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
23 травня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Преображенського храму села Купичів, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
23 травня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Преображенського храму села Купичів, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна з Росією забрала життя волинянина Сергія Мовшука
Сьогодні, 12:03
«Тут вже бунт почався. 80% навіть в бій не ідуть», – окупант скаржиться дружині на жахи війни
Сьогодні, 12:00
Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 11:40
Волинянин незаконно отримував паспортні дані громадян та збував їх в інтернеті шахраям
Сьогодні, 11:28
Медіа