Ще одна парафія на Волині перейшла до ПЦУ





Про це йдеться на



23 травня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот. Юрій Зінчук зустрівся з парафіянами Свято-Преображенського храму села Купичів, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія села Купичів Турійського району приєдналася до ПЦУ.Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.23 травня 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа, секретар єпархіального управління прот.зустрівся з парафіянами Свято-Преображенського храму села Купичів, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію