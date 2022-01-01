Війна з Росією забрала життя волинянина Сергія Мовшука

Мовшук Сергій Миколайович, житель села Дубечне Дубечненської ТГ.



Про це повідомили на



Авто із загиблим Героєм уже прямує із Сходу України до Луцька. Про час коли він прибуде повідомлять згодом.



Жителів просять зустріти Героя живим коридором від початку села Дубечне по вул. Незалежності і далі по вул. Лісовій до його рідного дому.



У зв’язку з загибеллю захисника, на всій території Дубечненської ТГ оголосили триденну жалобу 23-25 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні із російськими загарбниками, захищаючи рідну землю, загинув, житель села Дубечне Дубечненської ТГ.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбук.Авто із загиблим Героєм уже прямує із Сходу України до Луцька. Про час коли він прибуде повідомлять згодом.Жителів просять зустріти Героя живим коридором від початку села Дубечне по вул. Незалежності і далі по вул. Лісовій до його рідного дому.У зв’язку з загибеллю захисника, на всій території Дубечненської ТГ оголосили триденну жалобу 23-25 травня.

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