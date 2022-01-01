У Луцьку водія Opel Meriva вдруге за рік спіймали п`яним за кермом
Сьогодні, 11:12
У Луцьку водія притягнули до відповідальності за п’яне керування.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сьогодні вночі, 24 травня, патрульним надійшло повідомлення від заявника, який розповів, що на одному з проспектів у Луцьку виявив, як водій Opel Meriva розпиває алкогольні напої та при цьому керує транспортним засобом.
Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили 25-річного водія.
У чоловіка патрульні вбачали ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич спочатку погодився пройти огляд у медзакладі, однак згодом відмовився.
Однак це не дозволяє уникнути відповідальності! Тим паче, що водій вже вдруге за рік сів за кермо у стані сп’яніння.
Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Далі рішення — за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сьогодні вночі, 24 травня, патрульним надійшло повідомлення від заявника, який розповів, що на одному з проспектів у Луцьку виявив, як водій Opel Meriva розпиває алкогольні напої та при цьому керує транспортним засобом.
Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили 25-річного водія.
У чоловіка патрульні вбачали ознаки алкогольного сп’яніння.
Керманич спочатку погодився пройти огляд у медзакладі, однак згодом відмовився.
Однак це не дозволяє уникнути відповідальності! Тим паче, що водій вже вдруге за рік сів за кермо у стані сп’яніння.
Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Далі рішення — за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин незаконно отримував паспортні дані громадян та збував їх в інтернеті шахраям
Сьогодні, 11:28
У Луцьку водія Opel Meriva вдруге за рік спіймали п`яним за кермом
Сьогодні, 11:12
За три місяці на волинському кордоні зловили понад 80 порушників з фальшивими документами
Сьогодні, 11:00
Погрожував ножем: на Волині чоловік пограбував знайомого
Сьогодні, 10:46
«Місто перетворилось на суцільне кладовище»: у Маріуполі знайшли могильник з 200 тілами
Сьогодні, 10:30
Медіа