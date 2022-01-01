У Луцьку водія Opel Meriva вдруге за рік спіймали п`яним за кермом

У Луцьку водія притягнули до відповідальності за п’яне керування.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Сьогодні вночі, 24 травня, патрульним надійшло повідомлення від заявника, який розповів, що на одному з проспектів у Луцьку виявив, як водій Opel Meriva розпиває алкогольні напої та при цьому керує транспортним засобом.Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили 25-річного водія.У чоловіка патрульні вбачали ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич спочатку погодився пройти огляд у медзакладі, однак згодом відмовився.Однак це не дозволяє уникнути відповідальності! Тим паче, що водій вже вдруге за рік сів за кермо у стані сп’яніння.Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП.Далі рішення — за судом.