У Луцьку водія Opel Meriva вдруге за рік спіймали п`яним за кермом

У Луцьку водія Opel Meriva вдруге за рік спіймали п`яним за кермом
У Луцьку водія притягнули до відповідальності за п’яне керування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сьогодні вночі, 24 травня, патрульним надійшло повідомлення від заявника, який розповів, що на одному з проспектів у Луцьку виявив, як водій Opel Meriva розпиває алкогольні напої та при цьому керує транспортним засобом.

Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили 25-річного водія.

У чоловіка патрульні вбачали ознаки алкогольного сп’яніння.

Керманич спочатку погодився пройти огляд у медзакладі, однак згодом відмовився.

Однак це не дозволяє уникнути відповідальності! Тим паче, що водій вже вдруге за рік сів за кермо у стані сп’яніння.

Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Далі рішення — за судом.

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Теги: Волинь, Луцьк, патрульні
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