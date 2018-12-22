За три місяці на волинському кордоні зловили понад 80 порушників з фальшивими документами

З початку широкомасштабного вторгнення росії прикордонники Волинського загону затримали більш ніж 80 порушників, які намагалися виїхати з України за підробленими документами.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.В основному незаконно перетнути українсько-польський кордон через пункти пропуску «Ягодин» та «Устилуг» мали намір чоловіки, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за межі країни.Найчастіше інспектори прикордонного контролю виявляли ознаки підробки в таких документах, як: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідка про непридатність до військової служби, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження дитини, довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією тощо.Усіх цих громадян за кордон не пропустили, натомість притягнули до адміністративної відповідальності.Крім того, про спроби використання підробок прикордонники поінформували співробітників Нацполіції.