Погрожував ножем: на Волині чоловік пограбував знайомого

Погрожував ножем: на Волині чоловік пограбував знайомого
Камінь-Каширські поліцейські затримали зловмисника, який скоїв розбій. Учора, 23 травня, до поліції надійшло повідомлення від 40-річного мешканця села Ворокомле. Чоловік розповів, що перебуваючи у Камені-Каширському у нього виникла суперечка із знайомим.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Так званий товариш погрожував волинянину ножем, заволодів його мобільним телефоном та зник у невідомому напрямку.

Співробітники кримінальної поліції спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили місцезнаходження зловмисника. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, скоєний в умовах воєнного часу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, поліція, розбій
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