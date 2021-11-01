Погрожував ножем: на Волині чоловік пограбував знайомого

Камінь-Каширські поліцейські затримали зловмисника, який скоїв розбій. Учора, 23 травня, до поліції надійшло повідомлення від 40-річного мешканця села Ворокомле. Чоловік розповів, що перебуваючи у Камені-Каширському у нього виникла суперечка із знайомим.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Так званий товариш погрожував волинянину ножем, заволодів його мобільним телефоном та зник у невідомому напрямку.Співробітники кримінальної поліції спільно з працівниками сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили місцезнаходження зловмисника. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Відомості внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, скоєний в умовах воєнного часу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.