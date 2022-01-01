Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні

Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні
Команда Flatfy (проєкт «ЛУН») проаналізувала ринок вторинної нерухомості (оренда та придбання) в Україні за трьома показниками: вартість житла, пропозиція та попит.

Про це пише The Village.

Під час аналізу порівнювали показники жовтня 2021 року з травнем 2022 року.

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ

Найбільше, за даними Flatfy, зросли ціни в доларах за квадратний метр на оренду житла в західних областях України. Лідерами стали Закарпатська область (+225% як порівняти з довоєнним часом), Чернівецька (+156%), Івано-Франківська (+128%), Львівська (+96%) і Черкаська область (+88%).

Проте ціни зростали й на сході. У Запорізькій області цінник на оренду виріс на 41%, у Дніпропетровській – на 34%.
Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні

ПРОПОЗИЦІЇ ПІД ОРЕНДУ

Кількість пропозицій житла під оренду значно знизилася, зазначають у Flatfy. На 90% менше оголошень у Херсонській області (але вони є попри тимчасову окупацію), у Миколаївській, Черкаській, Рівненській, Тернопільській областях пропозиція зменшилася на 83–86%, у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Кіровоградській – від 72% до 79%. А у Чернігівській області побільшало пропозицій на 20%.
Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні


ПОПИТ НА ЖИТЛО ПІД ОРЕНДУ

Попит на житло на заході України, за даними Flatfy, зріс. Найчастіше квартири шукають у Тернопільській області (+373%), Закарпатській (+316%), на Хмельниччині (+280%), Черкащині (+196%).

Найсильніше попит на орендоване житло впав у Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях (-90–93%).
Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні


ВАРТІСТЬ КУПІВЛІ

Найбільше вартість зросла в Сумській області (+122%), Львівській (+64%), Івано-Франківській (+58%), Київській (+55%). Також ціни на понад 50% зросли в Запорізькій і Дніпропетровській областях. Лише в Харківській області ціни впали на 33%.
Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні

ПРОПОЗИЦІЇ ПІД ПРИДБАННЯ

Пропозиція вторинного житла впала по всій Україні, зазначають у Flatfy. Найменше – у Дніпропетровській області (-2%), Київській (-25%) і Закарпатській (-26%). Найбільше зменшилася пропозиція в Кіровоградській області (-92%), у Житомирській (-86%), Миколаївській (-85%).
Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні


ПОПИТ ПІД ПРИДБАННЯ

Найбільше попит упав на сході та півдні України: на -100% на Херсонщині, на -94% у Миколаївській області, на -91% на Харківщині, на -86% в Одеській і Запорізькій областях.
Як змінилися ціни на оренду та купівлю житла в Україні

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Теги: оренда житла, купівля, ціни, вторинний ринок
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