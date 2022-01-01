Захисники України за три місяці війни вже знищили більше 29 тисяч російських солдат
Сьогодні, 09:55
Росія у загарбницькій війні в Україні втратила уже 29 350 своїх військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 302 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,
артилерійських систем – 606 (+2) од,
РСЗВ – 201 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 205 (+1) од,
гелікоптерів – 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,
крилатих ракет – 112 (+2) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Сєверодонецькому напрямку.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:
особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 302 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,
артилерійських систем – 606 (+2) од,
РСЗВ – 201 (+0) од,
засобів ППО – 93 (+0) од,
літаків – 205 (+1) од,
гелікоптерів – 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,
крилатих ракет – 112 (+2) од,
кораблів/катерів – 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,
спеціальної техніки – 43 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Сєверодонецькому напрямку.
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