Захисники України за три місяці війни вже знищили більше 29 тисяч російських солдат





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:



особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 302 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,

артилерійських систем – 606 (+2) од,

РСЗВ – 201 (+0) од,

засобів ППО – 93 (+0) од,

літаків – 205 (+1) од,

гелікоптерів – 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,

крилатих ракет – 112 (+2) од,

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,

спеціальної техніки – 43 (+0).



Найбільші втрати противника минулої доби були на Сєверодонецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні в Україні втратила уже 29 350 своїх військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.05 орієнтовно склали:особового складу – близько 29 350 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 302 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 3 194 (+28) од,артилерійських систем – 606 (+2) од,РСЗВ – 201 (+0) од,засобів ППО – 93 (+0) од,літаків – 205 (+1) од,гелікоптерів – 170 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од,крилатих ракет – 112 (+2) од,кораблів/катерів – 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 213 (+7) од,спеціальної техніки – 43 (+0).Найбільші втрати противника минулої доби були на Сєверодонецькому напрямку.

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