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У Миколаєві вночі лунали вибухи, на Кіровоградщині увечері збили ракету, – зведення ОВА

У Миколаєві вночі лунали вибухи, на Кіровоградщині увечері збили ракету, – зведення ОВА
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Про це повідомили в зведенні ОВА станом на 8 ранку, пише LB.ua.

На Кіровоградщині ніч минула спокійно. Вчора о 17.50 над с. Ганнівка Новоукраїнського району силами ППО збито ракету, яка впала на відкритій території. На місці падіння виявлено уламки. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Працює слідчо-оперативна група.

На Дніпропетровщині вночі і ранком були тривоги. Увечері – чотири "прильоти" по залізничній інфраструктурі. Без постраждалих. Серйозні руйнування. На ранок – знову обстріли Зеленодольської та Широківської громад, які межують з Херсонщиною. Є руйнування житла. Людей не зачепило. Детальна інформація уточнюється.

На Харківщині вночі поодинокі обстріли, постраждалих немає. По області за добу були обстріли Мерефи, Ізюмського району та Дергачів і Лозівського району. Загалом за добу п’ятеро поранених, зокрема одна людина в Харкові, одна – в Дергачівському районі, дві людини – в с. Гусарівка Ізюмського району, одна – Лозівський р-н, селище Близнюки.

В Луганській області постійні артобстріли Сєвєродонецька. Зруйновано по шість будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – в Новодружеську. За добу четверо загиблих (усі в одному будинку), четверо поранених. Детальна інформація щодо постаждалих та руйнувань уточнюється.

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту. Загострення поблизу Авдіївки, Лиману, Райгородка. За добу – троє вбитих, шестеро поранених цивільних. Евакуація з прифронтової зони продовжується, попри обстріли.

У Миколаєві вночі були чутні вибухи. Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється. Вдень і вночі були обстріли Березнегуватської та Широківської громад. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Деталі встановлюються.

У Херсонській області стабільно критична ситуація. Найбільш гостро стоїть питання із доставкою провізії та ліків у окупованих селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. У більшість населених пунктів немає змоги доставити гуманітарну допомогу та організувати зелений коридор. Окупанти продовжують нищити в Херсоні українську символіку та вивішувати свій триколор і радянську символіку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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