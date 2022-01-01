На Волині горіли дві господарські будівлі
Сьогодні, 09:27
З початку доби 24 травня на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Близько першої години ночі в с. Ветли Камінь-Каширського району в господарстві місцевого мешканця вогнем зайнялася дерев’яна господарська споруда. Загорання ліквідували о 03:00 рятувальники 23 державного пожежно-рятувального поста. Вогнем знищено частково перекриття і покрівлю. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання мережі.
О 02:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Куликовичі Луцького району, де зайнялася дерев’яна господарська будівля. Пожежу ліквідували о 03:00 працівники місцевої пожежної команди смт Колки. Пошкоджено 10 м2 покрівлі. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Близько першої години ночі в с. Ветли Камінь-Каширського району в господарстві місцевого мешканця вогнем зайнялася дерев’яна господарська споруда. Загорання ліквідували о 03:00 рятувальники 23 державного пожежно-рятувального поста. Вогнем знищено частково перекриття і покрівлю. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання мережі.
О 02:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Куликовичі Луцького району, де зайнялася дерев’яна господарська будівля. Пожежу ліквідували о 03:00 працівники місцевої пожежної команди смт Колки. Пошкоджено 10 м2 покрівлі. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горіли дві господарські будівлі
Сьогодні, 09:27
У Миколаєві вночі лунали вибухи, на Кіровоградщині увечері збили ракету, – зведення ОВА
Сьогодні, 09:22
Росія перемістила «Іскандери» до Брестської області за 50 кілометрів від кордону України, – Генштаб
Сьогодні, 08:48
Росія хотіла захопити Миколаїв за маріупольським сценарієм, – генерал-майор Марченко
Сьогодні, 08:39
Медіа