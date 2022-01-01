На Волині горіли дві господарські будівлі





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Близько першої години ночі в с. Ветли Камінь-Каширського району в господарстві місцевого мешканця вогнем зайнялася дерев’яна господарська споруда. Загорання ліквідували о 03:00 рятувальники 23 державного пожежно-рятувального поста. Вогнем знищено частково перекриття і покрівлю. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання мережі.



О 02:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Куликовичі Луцького району, де зайнялася дерев’яна господарська будівля. Пожежу ліквідували о 03:00 працівники місцевої пожежної команди смт Колки. Пошкоджено 10 м2 покрівлі. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку доби 24 травня на Волині рятувальники ліквідували 2 пожежі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Близько першої години ночі в с. Ветли Камінь-Каширського району в господарстві місцевого мешканця вогнем зайнялася дерев’яна господарська споруда. Загорання ліквідували о 03:00 рятувальники 23 державного пожежно-рятувального поста. Вогнем знищено частково перекриття і покрівлю. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання мережі.О 02:27 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Куликовичі Луцького району, де зайнялася дерев’яна господарська будівля. Пожежу ліквідували о 03:00 працівники місцевої пожежної команди смт Колки. Пошкоджено 10 м2 покрівлі. Ймовірна причина пожежі встановлюється.

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