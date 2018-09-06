На Волині директор ТЗоВ привласнив понад мільйон бюджетних коштів: йому оголосили підозру

Слідчі Головного управління Нацполіції у Волинській області спільно із працівниками Служби безпеки України в області за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили незаконну діяльність директора товариства з обмеженою відповідальністю, який скоїв службове підроблення та заволодів бюджетними коштами на понад мільйон гривень.Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.Досудовим слідством по справі встановлено, що директор підприємства уклав договір щодо будівництва навчального закладу в одному із районів області. Під час виконання покладених на підприємство робіт по договору підряду, фігурант підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів виконаних робіт, а також використаних будівельних матеріалів та виробів. Таким чином директор підприємства завдав збитків державі в особливо великих розмірах на суму 1 066 334 гривень.За цим фактом слідчі оголосили фігуранту про підозру у скоєних злочинах, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Триває слідство.