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«Місто перетворилось на суцільне кладовище»: у Маріуполі знайшли могильник з 200 тілами

«Місто перетворилось на суцільне кладовище»: у Маріуполі знайшли могильник з 200 тілами
У Маріуполі віднайшли могильник з тілами 200 людей.

Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко.

Тіла з високим ступенем розкладання були знайдені в підвалі однієї з багатоповерхівок. Через відмову місцевих запакувати тіла загиблих, МЧС росії залишило місце робіт. Сморід чутно майже у всьому кварталі.
«Місто перетворилось на суцільне кладовище»: у Маріуполі знайшли могильник з 200 тілами

Через запровадження роботи з поховання та ексгумації так званої «державної корпорації «ритуал» з Донецька, процес перепоховання з дворів багатоповерхівок фактично зупинено. Для «офіційного» безкоштовного перепоховання треба дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг» видавши що тіло загиблого тільки знайдено або погодитись на запис відео, де заявник скаже що вбитий саме українською армією.

Через такі умови в імпровізованому моргу біля «Метро» на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів.

"Місто перетворилось на суцільне кладовище. Лють. Просто Лють", - написав Андрющенко.
«Місто перетворилось на суцільне кладовище»: у Маріуполі знайшли могильник з 200 тілами

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Теги: Маріуполь, могильник, кладовище, тіла
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