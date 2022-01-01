На Харківщині бійці ЗСУ звільнили від російських окупантів 24 населених пункти





Про це Валерій Залужний.



Всього українські військові звільнили 24 населених пункти, серед яких і село Кутузівка. Тут росіян вибили ще на початку травня.



"Близько 170 місцевих жителів більше двох місяців жили в підвалі дитячого садка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - йдеться в повідомленні.



За словами Залужного, бійці ЗСУ після звільнення села надали першу допомогу місцевим. Крім того, він вказав, що українські військові ділилися з людьми, які пережили російську окупацію водою, їжею і навіть одягом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів Харківської області. Місцевим жителям надали необхідну допомогу.Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУВсього українські військові звільнили 24 населених пункти, серед яких і село Кутузівка. Тут росіян вибили ще на початку травня."Близько 170 місцевих жителів більше двох місяців жили в підвалі дитячого садка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - йдеться в повідомленні.За словами Залужного, бійці ЗСУ після звільнення села надали першу допомогу місцевим. Крім того, він вказав, що українські військові ділилися з людьми, які пережили російську окупацію водою, їжею і навіть одягом.

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