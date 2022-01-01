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На Харківщині бійці ЗСУ звільнили від російських окупантів 24 населених пункти

На Харківщині бійці ЗСУ звільнили від російських окупантів 24 населених пункти
Українські бійці звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів Харківської області. Місцевим жителям надали необхідну допомогу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Всього українські військові звільнили 24 населених пункти, серед яких і село Кутузівка. Тут росіян вибили ще на початку травня.

"Близько 170 місцевих жителів більше двох місяців жили в підвалі дитячого садка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років", - йдеться в повідомленні.

За словами Залужного, бійці ЗСУ після звільнення села надали першу допомогу місцевим. Крім того, він вказав, що українські військові ділилися з людьми, які пережили російську окупацію водою, їжею і навіть одягом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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