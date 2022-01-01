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Зеленський розповів про план дій влади в разі замаху на президента

Зеленський розповів про план дій влади в разі замаху на президента
У разі критичної ситуації, спричиненої російським вторгненням, Україна б не залишилась без управління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі у форматі "запитання – відповіді".

"Згідно з нашим законодавством, в нашій державі є кому керувати в такій ситуації (замаху на Президента – ред.). І ми це чітко розуміли: якщо буде, наприклад, замах, і якщо буде така ситуація – окуповане місто, окупований Київ – то я повинен був думати, хто буде займатися управлінням державою, щоб не втратити державу, щоб не втратити керівництва державою, не втратити всі наші інституції, починаючи з армії і закінчуючи фінансовими інституціями", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що такі інституції повинні працювати щоденно, постійно, адже люди мають отримувати заробітну плату, соціальну допомогу, пенсії.

"І тому ми були підготовлені і розділені – я, прем’єр-міністр і голова парламенту – бо у нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли: якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього. Ми розділили Кабінет Міністрів на дві частини – це було два дублі, два Кабміни, щоб країна могла бути захищена від будь-яких, навіть таких результатів", - зазначив Президент.

Щодо ймовірного замаху він зауважив, що було багато спроб його вчинити.

"Я до цього ставлюся достатньо філософськи. Ми всі вирішили відстоювати нашу державу і нікуди не бігти, а залишатись в Україні і бути тими, ким ми є, на своїх посадах, кожен на своєму місці. Ми розуміємо, що така загроза є щоденно… Ну, поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю", - сказав Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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