РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів
Сьогодні, 03:47
Російські загарбники нарощують авіаційну присутність біля України.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною", - сказано у повідомленні.
При цьому, з метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, російські окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує українська ППО.
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Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною", - сказано у повідомленні.
При цьому, з метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, російські окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує українська ППО.
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