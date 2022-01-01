РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів





Про це



"Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною", - сказано у повідомленні.



При цьому, з метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, російські окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує українська ППО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники нарощують авіаційну присутність біля України.Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ."Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною", - сказано у повідомленні.При цьому, з метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, російські окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує українська ППО.

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