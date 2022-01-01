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РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів

РФ нарощує авіаційну присутність біля українських кордонів
Російські загарбники нарощують авіаційну присутність біля України.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною", - сказано у повідомленні.

При цьому, з метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії, російські окупанти продовжують використання в українському небі безпілотних літальних апаратів, які успішно знищує українська ППО.


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Теги: Росія, Україна, війна
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