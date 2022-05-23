Лукашенко заявив Путіну, що Польща і «натовці» збираються захопити захід України

Олександр Лукашенко заявив російському президенту Володимиру Путіну, що "стурбований планами НАТО та Польщі забрати західну Україну".



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"Є цікаві якісь речі несподівано в Україні. Ви це чудово знаєте. Нас, та й вас це має турбувати, що вони (політики) вже роблять кроки для того, щоб розчленувати Україну.



Нас непокоїть те, що вони готові – поляки, натовці – вийти, "допомогти" таким чином забрати, як до 1939 року, західну Україну.



Нас це насторожує не лише з погляду сьогоднішньої безпеки. Це їхня стратегія і щодо Західної Білорусі. Тож ми вухо гостро тримаємо.



І, як я казав, ще українцям доведеться нас просити, щоби ми не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України...



Їхні проблеми, які нам доведеться вирішувати. Вчорашня незрозуміла поведінка у Києві президента Дуди (президент Польщі Анджей Дуда). До речі, який практично нічого не вирішує в Польщі. Займається цими фейками", - про це Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним.



Лукашенко прибув на територію РФ ще 22 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив російському президенту Володимиру Путіну, що "стурбований планами НАТО та Польщі забрати західну Україну".Про це повідомляє Українська правда з посиланням на BELTA білоруське держЗМІ."Є цікаві якісь речі несподівано в Україні. Ви це чудово знаєте. Нас, та й вас це має турбувати, що вони (політики) вже роблять кроки для того, щоб розчленувати Україну.Нас непокоїть те, що вони готові – поляки, натовці – вийти, "допомогти" таким чином забрати, як до 1939 року, західну Україну.Нас це насторожує не лише з погляду сьогоднішньої безпеки. Це їхня стратегія і щодо Західної Білорусі. Тож ми вухо гостро тримаємо.І, як я казав, ще українцям доведеться нас просити, щоби ми не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України...Їхні проблеми, які нам доведеться вирішувати. Вчорашня незрозуміла поведінка у Києві президента Дуди (президент Польщі Анджей Дуда). До речі, який практично нічого не вирішує в Польщі. Займається цими фейками", - про це Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним.Лукашенко прибув на територію РФ ще 22 травня.

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