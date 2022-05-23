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Лукашенко заявив Путіну, що Польща і «натовці» збираються захопити захід України

Лукашенко заявив Путіну, що Польща і «натовці» збираються захопити захід України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив російському президенту Володимиру Путіну, що "стурбований планами НАТО та Польщі забрати західну Україну".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на BELTA білоруське держЗМІ.

"Є цікаві якісь речі несподівано в Україні. Ви це чудово знаєте. Нас, та й вас це має турбувати, що вони (політики) вже роблять кроки для того, щоб розчленувати Україну.

Нас непокоїть те, що вони готові – поляки, натовці – вийти, "допомогти" таким чином забрати, як до 1939 року, західну Україну.

Нас це насторожує не лише з погляду сьогоднішньої безпеки. Це їхня стратегія і щодо Західної Білорусі. Тож ми вухо гостро тримаємо.

І, як я казав, ще українцям доведеться нас просити, щоби ми не допустили відриву цієї західної частини та інших частин від України...

Їхні проблеми, які нам доведеться вирішувати. Вчорашня незрозуміла поведінка у Києві президента Дуди (президент Польщі Анджей Дуда). До речі, який практично нічого не вирішує в Польщі. Займається цими фейками", - про це Лукашенко заявив на зустрічі з Путіним.

Лукашенко прибув на територію РФ ще 22 травня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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