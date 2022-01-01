Знищення крейсера «Москва»: у РФ хочуть визнати загиблих військових жертвами «катастрофи»





Про це "Нова газета. Європа" повідомляє з посиланням на матерів двох солдатів, пише



Зокрема, мова йде про матір строковика Мухаммеда Муртазаєва, що проходив службу на крейсері.



"Нам повідомили, що мій син входить до списку безвісти зниклих військовослужбовців. При цьому у письмовому вигляді ця інформація не надавалася. Ми також зверталися до військового комісаріату Республіки Крим і 29 квітня отримали відповідь: "Сповіщаю вас з сумом про те, що ваш син... Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, пропав безвісти у результаті катастрофи у відкритому морі на ракетному крейсері "Москва" 13 квітня 2022 року", – розповіла жінка.



За її словами, на зустрічі з командуванням родичам сказали, що крейсер знаходився в нейтральних водах і не був учасником бойових дій.



Мати іншого загиблого строковика розповіла журналістам, що під час спроб зрозуміти, чи вважається її син загиблим або зниклим безвісти, їй також приходили повідомлення з військкомату, в яких було сказано:



"З сумом сповіщаємо, що ваш син безвісти пропав в результаті катастрофи".



"Запрошують цю заяву підписати та кажуть, що є свідки, які бачили, як син перебував на крейсері в той день, але куди він зник, ніхто не бачив. У мене у самої цього немає на руках, я навіть за ним не пішла і сказала, що нічого підписувати не буду. А мені дзвонять і кажуть, що "вже три сім'ї підписали заяву, теж приходьте напишіть, щоб відразу в суд, щоб довго не затягували". Мене навіть не запитали, чи готова я таку заяву підписати, що я добровільно визнаю свого сина загиблим...навіть не загиблим. Там написано "померлим в результаті катастрофи" і не прописано, що він учасник цієї операції", – розповіла вона.



Нагадаємо, що



За їх версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси та крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батькам строковиків з потопленого російського ракетного крейсера "Москва" пропонують підписати заяви, що їхні сини "померли у результаті катастрофи".Про це "Нова газета. Європа" повідомляє з посиланням на матерів двох солдатів, пише УНІАН Зокрема, мова йде про матір строковика, що проходив службу на крейсері."Нам повідомили, що мій син входить до списку безвісти зниклих військовослужбовців. При цьому у письмовому вигляді ця інформація не надавалася. Ми також зверталися до військового комісаріату Республіки Крим і 29 квітня отримали відповідь: "Сповіщаю вас з сумом про те, що ваш син... Муртазаєв Мухаммед Серверович, який проходив військову службу за призовом, пропав безвісти у результаті катастрофи у відкритому морі на ракетному крейсері "Москва" 13 квітня 2022 року", – розповіла жінка.За її словами, на зустрічі з командуванням родичам сказали, що крейсер знаходився в нейтральних водах і не був учасником бойових дій.Мати іншого загиблого строковика розповіла журналістам, що під час спроб зрозуміти, чи вважається її син загиблим або зниклим безвісти, їй також приходили повідомлення з військкомату, в яких було сказано:"З сумом сповіщаємо, що ваш син безвісти пропав в результаті катастрофи"."Запрошують цю заяву підписати та кажуть, що є свідки, які бачили, як син перебував на крейсері в той день, але куди він зник, ніхто не бачив. У мене у самої цього немає на руках, я навіть за ним не пішла і сказала, що нічого підписувати не буду. А мені дзвонять і кажуть, що "вже три сім'ї підписали заяву, теж приходьте напишіть, щоб відразу в суд, щоб довго не затягували". Мене навіть не запитали, чи готова я таку заяву підписати, що я добровільно визнаю свого сина загиблим...навіть не загиблим. Там написано "померлим в результаті катастрофи" і не прописано, що він учасник цієї операції", – розповіла вона.Нагадаємо, що крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво зривають правду про причини та кількість загиблих.За їх версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси та крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

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