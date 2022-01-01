Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети





Про це повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає



«Російський флагман у Чорному морі «Москва» уразили дві українські ракети «Нептун»,- цитує чиновника телеканал.



Посадовець також підтвердив, що вибух на кораблі та його подальше затоплення стали результатом удару українських ракет.



Нагадаємо, у середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.



Згодом стало відомо, що крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Причиною пожежі на борту флагмана російського Чорноморського флоту крейсера «Москва», детонації боєприпасів на ньому та затоплення став удар двох українських ракет системи «Нептун».Про це повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, передає Укрінформ із посиланням на CNN.«Російський флагман у Чорному морі «Москва» уразили дві українські ракети «Нептун»,- цитує чиновника телеканал.Посадовець також підтвердив, що вибух на кораблі та його подальше затоплення стали результатом удару українських ракет.Нагадаємо, у середу, 13 квітня,Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.Згодом стало відомо, що

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