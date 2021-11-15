У Підгайцівській громаді прокоментували скандал із «гуманітаркою»





Згодом Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо, що йдеться про керівника відділу благоустрою комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді Миколу Короля.



На сайті Підгайцівської громади



"Хочемо заявити, що Підгайцівська сільська рада не може знати, контролювати, або нести відповідальність за дії працівників у позаробочий час. Але ми точно знаємо, що справа, яку розслідує СБУ немає жодного відношення до Підгайцівської громади та гуманітарних вантажів, які прибувають від волонтерів з якими сільська рада налагодила співпрацю, аби допомагати переселенцям, військовослужбовцям та цивільному населенню, які перебувають у зоні воєнних дій", - йдеться в заяві.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 квітня, співробітники Служби безпеки України викрили незаконну схему: на Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів Згодомстало відомо, що йдеться про керівника відділу благоустрою комунального підприємства при Підгайцівській сільській радіНа сайті Підгайцівської громади прокоментували ситуацію, наголосивши, що справа, яку розслідує СБУ, їх ніяк не стосується."Хочемо заявити, що Підгайцівська сільська рада не може знати, контролювати, або нести відповідальність за дії працівників у позаробочий час. Але ми точно знаємо, що справа, яку розслідує СБУ немає жодного відношення до Підгайцівської громади та гуманітарних вантажів, які прибувають від волонтерів з якими сільська рада налагодила співпрацю, аби допомагати переселенцям, військовослужбовцям та цивільному населенню, які перебувають у зоні воєнних дій", - йдеться в заяві.

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