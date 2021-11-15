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На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів

На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
Співробітники СБУ на Волині заблокували незаконний збут партії бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тисяч доларів.

Про це інформують у пресслужбі СБУ на Волині.

Оперативники встановили, що незаконну схему організував керівник одного з відділів Підгайцівської ОТГ.
На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів

Під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем проживання зловмисника, правоохоронці виявили та вилучили:

- бронежилети,
- каски,
- гігієнічні товари,
- готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис.грн.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги).

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів
На Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів

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Теги: контрабанда, бронежилети, Волинь, СБУ
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