На Київщині виявили понад 900 тіл мирних мешканців

На Київщині виявили понад 900 тіл мирних мешканців
Правоохоронці виявили вже більше 900 тіл мирних мешканців у населених пунктах Київщини, що були звільнені від російських окупантів, і більшість з них з вогнепальними пораненнями.

Про це сказав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час виступу в медіацентрі "Україна", пише УП.

"Ми публікували дуже багато масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, вбитих зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і змусити їх працювати на РФ", - сказав Нєбитов.

За його словами поліція знаходить тіла вбитих українців і просто неба на вулицях сіл і містечок, і в тимчасових похованнях.

У всіх 180 населених пунктах Київщини, які були тимчасово захоплені російськими військами, зараз працюють поліцейські патрулі. На місці правоохоронці розшукують диверсантів, мародерів та фіксують наслідки злочинів і руйнувань, спричинених російськими окупантами.

Найбільшу кількість загиблих наразі зафіксували в Бучі – більше 350 тіл. У двох братських могилах знайшли 40 і 57 тіл відповідно. У 95% людей, яких дістали з першого місця масового поховання, кульові отвори від стрілецької або снайперської зброї.

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Теги: тіла мирних жителів, Київщина
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