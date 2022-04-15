На Київщині виявили понад 900 тіл мирних мешканців





Про це сказав начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час виступу в медіацентрі "Україна", пише



"Ми публікували дуже багато масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, вбитих зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і змусити їх працювати на РФ", - сказав Нєбитов.



За його словами поліція знаходить тіла вбитих українців і просто неба на вулицях сіл і містечок, і в тимчасових похованнях.



У всіх 180 населених пунктах Київщини, які були тимчасово захоплені російськими військами, зараз працюють поліцейські патрулі. На місці правоохоронці розшукують диверсантів, мародерів та фіксують наслідки злочинів і руйнувань, спричинених російськими окупантами.



Найбільшу кількість загиблих наразі зафіксували в Бучі – більше 350 тіл. У двох братських могилах знайшли 40 і 57 тіл відповідно. У 95% людей, яких дістали з першого місця масового поховання, кульові отвори від стрілецької або снайперської зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці виявили вже більше 900 тіл мирних мешканців у населених пунктах Київщини, що були звільнені від російських окупантів, і більшість з них з вогнепальними пораненнями.Про це сказав начальник поліції Київщинипід час виступу в медіацентрі "Україна", пише УП. "Ми публікували дуже багато масових поховань, і прикро, що ми фіксуємо, що це поховання людей, вбитих зі стрілецької зброї. Тобто ми розуміємо, що під час окупації армія РФ встановлювала певний режим, намагалася відшукати людей, які мають вплив на громаду, і змусити їх працювати на РФ", - сказав Нєбитов.За його словами поліція знаходить тіла вбитих українців і просто неба на вулицях сіл і містечок, і в тимчасових похованнях.У всіх 180 населених пунктах Київщини, які були тимчасово захоплені російськими військами, зараз працюють поліцейські патрулі. На місці правоохоронці розшукують диверсантів, мародерів та фіксують наслідки злочинів і руйнувань, спричинених російськими окупантами.Найбільшу кількість загиблих наразі зафіксували в Бучі – більше 350 тіл. У двох братських могилах знайшли 40 і 57 тіл відповідно. У 95% людей, яких дістали з першого місця масового поховання, кульові отвори від стрілецької або снайперської зброї.

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