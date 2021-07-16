Ан-225 «Мрія» відбудують

У Державному підприємстві "Антонов" розповіли про програму відновлення Ан-225 "Мрія", знищеного рашистами під час окупації аеродрому "Київ-Антонов-2" у Гостомелі.Про це пише УНН."Руйнування легендарного, унікального літака Ан-225 рашистами стало важким ударом не лише для підприємства "АНТОНОВ", а й для всієї світової спільноти. Тому для нас відновлення "Мрії" — надважливе завдання", - заявили у ДП.Крім того, у підприємстві підтвердили, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності.Проте нова "Мрія" має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності, а також бути обладнаною відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати. Це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань тощо.Зазначається, що цей проект буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії.Обсяг фінансування та можливість використання компонентів Ан-225, який піддався руйнуванням з боку рашистів, буде визначатися спеціальною комісією, що створюється під егідою ДК "Укроборонпром", зазначають у ДП.Так, джерела фінансування також визначатимуться державою. Ті кошти, які вже надійшли до фонду, будуть використані винятково для реалізації проєкту з відбудови "Мрії". Ба більше, із прозорим звітуванням за кожну витрачену гривню чи долар.Щодо термінів, на підприємстві зазначили що "наразі говорити про них передчасно, адже програма має бути ретельно опрацьована"."Також ще раз просимо вас найближчим часом утриматися від відвідання аеродрому "Київ-Антонов-2", на території якого проводяться роботи з розмінування та знешкодження інших наслідків перебування окупантів", - наголошують в "Антонові".