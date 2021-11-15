Відоме ім’я посадовця Підгайцівської сільради, який торгував бронежилетами і касками з «гуманітарки»





Оперативники встановили, що незаконну схему організував член добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ОТГ.



Інформаційному агентству ВолиньPost із декількох власних джерел стало відоме ім’я чоловіка, який наживався на тому, що надійшло для військових як гуманітарна допомога.



Це – керівник відділу благоустрою комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді Микола Король.



Відомо, що під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем його проживання, правоохоронці виявили та вилучили:



- бронежилети,

- каски,

- гігієнічні товари,

- готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис.грн.



Наразі вирішують питання про повідомлення Миколі Королю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники СБУ на Волині заблокували незаконний збут партії бронежилетів, касок та інших товарів, ввезених на митну територію України як гуманітарну допомогу. Загальна вартість продукції становила 18 тисяч доларів.Оперативники встановили, що незаконну схему організував член добровольчого формування, який також обіймає посаду керівника одного з відділів Підгайцівської ОТГ.із декількох власних джерел стало відоме ім’я чоловіка, який наживався на тому, що надійшло для військових як гуманітарна допомога.Це – керівник відділу благоустрою комунального підприємства при Підгайцівській сільській радіВідомо, що під час санкціонованих обшуків на складі у місті Ковель та за місцем його проживання, правоохоронці виявили та вилучили:- бронежилети,- каски,- гігієнічні товари,- готівкові кошти у валютах різних країн на загальну суму майже 800 тис.грн.Наразі вирішують питання про повідомлення Миколі Королю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.Нагадаємо, на Волині посадовець сільради організував контрабанду бронежилетів і касок на 18 тисяч доларів.



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