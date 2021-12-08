Студентів і викладачів професійно-технічної освіти звільнили від мобілізації
Сьогодні, 18:55
Верховна Рада України звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.
Про це йдеться на сайті Міносвіти.
У МОН кажуть, що такі зміни передбачають нормальне проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти. Крім того, це сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками, зокрема будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.
В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.
"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", — підкреслили в Міносвіти.
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Про це йдеться на сайті Міносвіти.
У МОН кажуть, що такі зміни передбачають нормальне проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти. Крім того, це сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками, зокрема будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.
В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.
"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", — підкреслили в Міносвіти.
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