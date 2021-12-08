Студентів і викладачів професійно-технічної освіти звільнили від мобілізації





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У МОН кажуть, що такі зміни передбачають нормальне проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти. Крім того, це сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками, зокрема будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.



В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.



"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", — підкреслили в Міносвіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.Про це йдеться на сайті Міносвіти У МОН кажуть, що такі зміни передбачають нормальне проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти. Крім того, це сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками, зокрема будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій."Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", — підкреслили в Міносвіти.

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