Студентів і викладачів професійно-технічної освіти звільнили від мобілізації

Студентів і викладачів професійно-технічної освіти звільнили від мобілізації
Верховна Рада України звільнила від призову під час мобілізації студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

У МОН кажуть, що такі зміни передбачають нормальне проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти. Крім того, це сприятиме наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками, зокрема будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо.

В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.

"Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення", — підкреслили в Міносвіти.

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Теги: Мобілізація, студенти, училище, коледж, професійно-технічна освіта
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