На Миколаївщині окупанти обстріляли відділення «Нової Пошти», є постраждалі
Сьогодні, 19:35
У Миколаївській області війська РФ обстріляли відділення «Нової Пошти». Постраждало щонайменше троє цивільних.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Унаслідок обстрілу окупантів згоріло відділення пошти та стіг сіна.
«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди? Залякування?», — пише Кім.
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Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Унаслідок обстрілу окупантів згоріло відділення пошти та стіг сіна.
«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди? Залякування?», — пише Кім.
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