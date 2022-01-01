На Миколаївщині окупанти обстріляли відділення «Нової Пошти», є постраждалі





Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Унаслідок обстрілу окупантів згоріло відділення пошти та стіг сіна.



«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди? Залякування?», — пише Кім.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаївській області війська РФ обстріляли відділення «Нової Пошти». Постраждало щонайменше троє цивільних.Про це повідомив очільник Миколаївської ОВАУнаслідок обстрілу окупантів згоріло відділення пошти та стіг сіна.«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди? Залякування?», — пише Кім.

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