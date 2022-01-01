На Миколаївщині окупанти обстріляли відділення «Нової Пошти», є постраждалі

На Миколаївщині окупанти обстріляли відділення «Нової Пошти», є постраждалі
У Миколаївській області війська РФ обстріляли відділення «Нової Пошти». Постраждало щонайменше троє цивільних.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Унаслідок обстрілу окупантів згоріло відділення пошти та стіг сіна.

«Поясніть мені, навіщо стріляти дорогою ракетою в цивільне відділення нової пошти? Вони думають ми там ховаємо військових? Ми новою поштою передаємо снаряди? Залякування?», — пише Кім.

На Миколаївщині окупанти обстріляли відділення «Нової Пошти», є постраждалі
На Миколаївщині окупанти обстріляли відділення «Нової Пошти», є постраждалі

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Теги: Віталій Кім, Миколаївщина, Нова пошта
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