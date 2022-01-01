Погода у Луцьку на завтра, 16 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 16 квітня
У суботу, 16 квітня, у Луцьку протягом дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікують.

Про це інформує Sinoptik.ua.

Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 8°С.

Народний прогноз погоди: У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне - рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі.

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Теги: Погода в Луцьку
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