Погода у Луцьку на завтра, 16 квітня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 16 квітня, у Луцьку протягом дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікують.
Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 8°С.
Народний прогноз погоди: У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне - рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі.
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Про це інформує Sinoptik.ua.
Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 8°С.
Народний прогноз погоди: У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне - рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі.
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