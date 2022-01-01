Погода у Луцьку на завтра, 16 квітня

У суботу, 16 квітня, у Луцьку протягом дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не очікують.Про це інформує Sinoptik.ua.Протягом дня стовпчик термометра підніметься від 5°С до 8°С.У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне - рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі.