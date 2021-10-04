Банки знову продають валюту: скільки коштує долар
Сьогодні, 21:34
В Україні послабили валютні обмеження. Більшість банків вже почали продавати у своїх касах долари за курсом не вище 10% від офіційного, встановленого НБУ.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Більшість банків встановили продаж на максимальному рівні – 32,18 гривні за долар. Зокрема, "Приватбанк", Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк та Райффайзен Банк. Проте є й банки, які встановили вигідніший для українців курс.
Наприклад, державний Укргазбанк встановив продаж на рівні 31 гривні за долар. Зауважимо, що не всі банки почали продавати валюту. Так, в касах Ощадбанку досі неможливо це зробити.
Нацбанк також встановив мінімальну суму для купівлі валюти – 29,25 гривні за долар. Саме таким є офіційний курс НБУ від 24 лютого. Він залишатиметься таким до кінця війни.
Три державні банки встановили мінімально можливий курс, за яким вони купують долари в населення. А от Укргазбанк готовий купувати долари за 29,50 гривні.
Куди вигідніші курси купівлі у комерційних банків:
Райффайзен – 31,45 гривні за долар;
Альфа-Банк і ТАСкомбанк – 31,5 гривні за долар.
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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Більшість банків встановили продаж на максимальному рівні – 32,18 гривні за долар. Зокрема, "Приватбанк", Альфа-Банк, ТАСкомбанк, ОТП-Банк та Райффайзен Банк. Проте є й банки, які встановили вигідніший для українців курс.
Наприклад, державний Укргазбанк встановив продаж на рівні 31 гривні за долар. Зауважимо, що не всі банки почали продавати валюту. Так, в касах Ощадбанку досі неможливо це зробити.
Нацбанк також встановив мінімальну суму для купівлі валюти – 29,25 гривні за долар. Саме таким є офіційний курс НБУ від 24 лютого. Він залишатиметься таким до кінця війни.
Три державні банки встановили мінімально можливий курс, за яким вони купують долари в населення. А от Укргазбанк готовий купувати долари за 29,50 гривні.
Куди вигідніші курси купівлі у комерційних банків:
Райффайзен – 31,45 гривні за долар;
Альфа-Банк і ТАСкомбанк – 31,5 гривні за долар.
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