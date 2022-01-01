Дистанційне весілля та відбудова «Мрії»: добрі новини від ВолиньPost за 15 квітня
Сьогодні, 22:39
Щодня ми маємо добрі новини, і їх треба читати! Наші воїни продовжують чинити запеклий опір окупантам і готові до будь-якого сценарію. Окрім того, боротися із ворогом нам продовжують допомагати друзі-партнери. І, звісно, надихають історії про кохання та народження діточок попри війну! Тож про них і згадаємо у нашій підбірці.
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
П'ятниця, 15 квітня
Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Гарна звістка від наших партнерів! Зауважимо, що це вже другий конвой за місяць. Окрім автівок, франзузи передадуть 50 тонн рятувального обладнання.
У Луцьку закохана пара побралася дистанційно: він – на передовій, вона – у Палаці урочистих подій
Любов переможе війну! За період з 24 лютого до 13 квітня у Луцьку побралося 210 пар молодят. Свої серця закохані єднали й дистанційно – наречений у момент реєстрації шлюбу був на передовій, а наречена – у Палаці урочистих подій.
Польща запровадила ембарго на російське вугілля
Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.
У Луцьку за час війни народилося 288 малюків: які найпопулярніші імена
Серед найпопулярніших імен – Матвій, Олександр, Богдан, Дарина, Єва, Софія. Зустрічаються й рідковживані – Авенір, Дамир, Абдуллах, Світозар, Рута, Юсра, Дзвенислава, Наірі.
Ан-225 «Мрія» відбудують
Нова "Мрія" має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності, а також бути обладнаною відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.
Зазначається, що цей проект буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії.
Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети
А сьогодні вже навіть Пентагон підтвердив відмінну роботу наших хлопців! Причиною пожежі на борту флагмана російського Чорноморського флоту крейсера «Москва», детонації боєприпасів на ньому та затоплення став удар двох таки українських ракет.
Ось така підбірка світла на сьогодні. Вкотре нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Аби підтримувати бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.
П'ятниця, 15 квітня
Франція передасть Україні пожежні автомобілі та «швидкі»
Гарна звістка від наших партнерів! Зауважимо, що це вже другий конвой за місяць. Окрім автівок, франзузи передадуть 50 тонн рятувального обладнання.
У Луцьку закохана пара побралася дистанційно: він – на передовій, вона – у Палаці урочистих подій
Любов переможе війну! За період з 24 лютого до 13 квітня у Луцьку побралося 210 пар молодят. Свої серця закохані єднали й дистанційно – наречений у момент реєстрації шлюбу був на передовій, а наречена – у Палаці урочистих подій.
Польща запровадила ембарго на російське вугілля
Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.
У Луцьку за час війни народилося 288 малюків: які найпопулярніші імена
Серед найпопулярніших імен – Матвій, Олександр, Богдан, Дарина, Єва, Софія. Зустрічаються й рідковживані – Авенір, Дамир, Абдуллах, Світозар, Рута, Юсра, Дзвенислава, Наірі.
Ан-225 «Мрія» відбудують
Нова "Мрія" має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності, а також бути обладнаною відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.
Зазначається, що цей проект буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії.
Пентагон підтвердив, що «Москву» потопили українські ракети
А сьогодні вже навіть Пентагон підтвердив відмінну роботу наших хлопців! Причиною пожежі на борту флагмана російського Чорноморського флоту крейсера «Москва», детонації боєприпасів на ньому та затоплення став удар двох таки українських ракет.
Ось така підбірка світла на сьогодні. Вкотре нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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