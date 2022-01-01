Дистанційне весілля та відбудова «Мрії»: добрі новини від ВолиньPost за 15 квітня

П'ятниця, 15 квітня

Щодня ми маємо добрі новини, і їх треба читати! Наші воїни продовжують чинити запеклий опір окупантам і готові до будь-якого сценарію. Окрім того, боротися із ворогом нам продовжують допомагати друзі-партнери. І, звісно, надихають історії про кохання та народження діточок попри війну! Тож про них і згадаємо у нашій підбірці.Аби підтримувати бойовий дух,у щоденній рубриці нагадує про найкраще, що трапилося за день в Україні та на Волині зокрема.Гарна звістка від наших партнерів! Зауважимо, що це вже другий конвой за місяць. Окрім автівок, франзузи передадуть 50 тонн рятувального обладнання.Любов переможе війну! За період з 24 лютого до 13 квітня у Луцьку побралося 210 пар молодят. Свої серця закохані єднали й дистанційно – наречений у момент реєстрації шлюбу був на передовій, а наречена – у Палаці урочистих подій.Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.Серед найпопулярніших імен – Матвій, Олександр, Богдан, Дарина, Єва, Софія. Зустрічаються й рідковживані – Авенір, Дамир, Абдуллах, Світозар, Рута, Юсра, Дзвенислава, Наірі.Нова "Мрія" має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності, а також бути обладнаною відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.Зазначається, що цей проект буде здійснюватися в широкій міжнародній кооперації, за участю провідних компаній та підприємств глобальної авіаіндустрії.А сьогодні вже навіть Пентагон підтвердив відмінну роботу наших хлопців! Причиною пожежі на борту флагмана російського Чорноморського флоту крейсера «Москва», детонації боєприпасів на ньому та затоплення став удар двохракет.