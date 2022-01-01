Польща запровадила ембарго на російське вугілля





Про це Андрій Єрмак.



"Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.



Зазначу, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості ухвалення необхідних рішень по протистоянню росії на економічному фронті", - йдеться у повідомленні.



За словами Єрмака, відмова від купівлі російського газу країнами Балтії і заява про майбутнє скасування закупівель нафти і газу Польщею з чіткими термінами - це ті рішення, які Україна очікує від Заходу. Але, вкотре додам, що найбільш важлива швидкість. Всі мають діяти якомога швидше. Бо за кожен день, який витрачається на ухвалення рішень, українці платять надто високу ціну - життям наших громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля.Про це повідомив голова Офісу президента України"Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.Зазначу, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості ухвалення необхідних рішень по протистоянню росії на економічному фронті", - йдеться у повідомленні.За словами Єрмака, відмова від купівлі російського газу країнами Балтії і заява про майбутнє скасування закупівель нафти і газу Польщею з чіткими термінами - це ті рішення, які Україна очікує від Заходу. Але, вкотре додам, що найбільш важлива швидкість. Всі мають діяти якомога швидше. Бо за кожен день, який витрачається на ухвалення рішень, українці платять надто високу ціну - життям наших громадян.

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