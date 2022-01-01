 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Польща запровадила ембарго на російське вугілля

Польща запровадила ембарго на російське вугілля
Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.

Зазначу, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості ухвалення необхідних рішень по протистоянню росії на економічному фронті", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, відмова від купівлі російського газу країнами Балтії і заява про майбутнє скасування закупівель нафти і газу Польщею з чіткими термінами - це ті рішення, які Україна очікує від Заходу. Але, вкотре додам, що найбільш важлива швидкість. Всі мають діяти якомога швидше. Бо за кожен день, який витрачається на ухвалення рішень, українці платять надто високу ціну - життям наших громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 12:36
«Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців
Сьогодні, 12:26
Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Сьогодні, 11:21
У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада
Сьогодні, 11:11
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 12:36
«Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців
Сьогодні, 12:26
Польща запровадила ембарго на російське вугілля
Сьогодні, 11:58
Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Сьогодні, 11:21
У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада
Сьогодні, 11:11
Схожі новини
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 12:36
«Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців «Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців
Сьогодні, 12:26
Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Сьогодні, 11:21
У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада
Сьогодні, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 12:36
 0
«Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців
Сьогодні, 12:26
 0
Польща запровадила ембарго на російське вугілля
Сьогодні, 11:58
 0
Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Сьогодні, 11:21
 0
У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8