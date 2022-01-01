У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада
Сьогодні, 11:11
У Маріуполі російські окупанти почали ексгумацію тіл похованих у дворах житлових будинків цивільних людей.
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще перебувають у місті, російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям похоронити своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла - невідомо", - йдеться у повідомленні.
Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі.
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Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"Новий рівень "зачисток" від окупантів. Як повідомили маріупольці, які ще перебувають у місті, російські війська розпочали процес ексгумації тіл, які до того були поховані у дворах житлових будинків. Більш того, окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям похоронити своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла - невідомо", - йдеться у повідомленні.
Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у нашому місті. Але в них нічого не вийде, весь світ вже фіксує чисельні злочини російської армії у Маріуполі.
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