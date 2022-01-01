«Волиньгаз»: електронні платіжки – вже в особистих кабінетах

«Волиньгаз»: електронні платіжки – вже в особистих кабінетах
АТ «Волиньгаз» просить споживачів блакитного палива зробити свій внесок у перемогу та сплатити за послугу розподілу газу. Зробити це необхідно до 20 числа поточного місяця.

Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

Для комфорту споживачів існують такі способи дистанційної оплати:

- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
- Мобільний додаток 104.ua
- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber
- Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot
- через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua

Через сервіси 104.ua розрахунок за послугу відбувається без комісії.

Сплачуючи за послугу з розподілу, ви забезпечуєте стабільну роботу газорозподільної системи Волині. В умовах війни та збільшеного навантаження, ми продовжуємо працювати для вас та тримати енергетичний фронт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньгаз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Сьогодні, 11:21
У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада
Сьогодні, 11:11
«Волиньгаз»: електронні платіжки – вже в особистих кабінетах
Сьогодні, 10:45
На Рівненщині СБУ виявила осередок комуністичної партії України
Сьогодні, 10:40
На Волині – посівна ранніх культур: як працюють аграрії в умовах воєнного стану
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
«Волиньгаз»: газове обладнання та технічне обслуговування мереж – покращення безпеки клієнтів та зміцнення економіки держави «Волиньгаз»: газове обладнання та технічне обслуговування мереж – покращення безпеки клієнтів та зміцнення економіки держави
04 квітень, 16:16
Волиньгаз: «Оплата за розподіл газу – підтримка області в умовах війни» Волиньгаз: «Оплата за розподіл газу – підтримка області в умовах війни»
01 квітень, 10:28
АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі АТ «Волиньгаз» продовжує працювати та відновлює роботу в звичному режимі
10 березень, 10:10
Як волинянам обрати та встановити газове обладнання: ТОП - 10 питань до фахівців Як волинянам обрати та встановити газове обладнання: ТОП - 10 питань до фахівців
18 лютий, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Сьогодні, 11:21
 0
У Маріуполі окупанти почали ексгумацію тіл цивільних, похованих у дворах житлових будинків, – міськрада
Сьогодні, 11:11
 0
«Волиньгаз»: електронні платіжки – вже в особистих кабінетах
Сьогодні, 10:45
 0
На Рівненщині СБУ виявила осередок комуністичної партії України
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині – посівна ранніх культур: як працюють аграрії в умовах воєнного стану
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8