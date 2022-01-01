«Волиньгаз»: електронні платіжки – вже в особистих кабінетах
Сьогодні, 10:45
АТ «Волиньгаз» просить споживачів блакитного палива зробити свій внесок у перемогу та сплатити за послугу розподілу газу. Зробити це необхідно до 20 числа поточного місяця.
Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Для комфорту споживачів існують такі способи дистанційної оплати:
- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
- Мобільний додаток 104.ua
- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber
- Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot
- через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua
Через сервіси 104.ua розрахунок за послугу відбувається без комісії.
Сплачуючи за послугу з розподілу, ви забезпечуєте стабільну роботу газорозподільної системи Волині. В умовах війни та збільшеного навантаження, ми продовжуємо працювати для вас та тримати енергетичний фронт.
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Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Для комфорту споживачів існують такі способи дистанційної оплати:
- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104
- Мобільний додаток 104.ua
- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber
- Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot
- через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua
Через сервіси 104.ua розрахунок за послугу відбувається без комісії.
Сплачуючи за послугу з розподілу, ви забезпечуєте стабільну роботу газорозподільної системи Волині. В умовах війни та збільшеного навантаження, ми продовжуємо працювати для вас та тримати енергетичний фронт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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