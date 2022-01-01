«Волиньгаз»: електронні платіжки – вже в особистих кабінетах





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Для комфорту споживачів існують такі способи дистанційної оплати:



- Особистий кабінет на сайті 104.ua

- Мобільний додаток 104.ua

- Чат-бот «7104ua» у Viber

- Чат-бот «7104ua» у Telegram

- через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua



Через сервіси 104.ua розрахунок за послугу відбувається без комісії.



Сплачуючи за послугу з розподілу, ви забезпечуєте стабільну роботу газорозподільної системи Волині. В умовах війни та збільшеного навантаження, ми продовжуємо працювати для вас та тримати енергетичний фронт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» просить споживачів блакитного палива зробити свій внесок у перемогу та сплатити за послугу розподілу газу. Зробити це необхідно до 20 числа поточного місяця.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Для комфорту споживачів існують такі способи дистанційної оплати:- Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104 - Мобільний додаток 104.ua- Чат-бот «7104ua» у Viber http://bit.ly/7104uaViber - Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot - через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.uaЧерез сервіси 104.ua розрахунок за послугу відбувається без комісії.Сплачуючи за послугу з розподілу, ви забезпечуєте стабільну роботу газорозподільної системи Волині. В умовах війни та збільшеного навантаження, ми продовжуємо працювати для вас та тримати енергетичний фронт.

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