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Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині

Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
На Чернігівщині ворог підступно атакує позиції прикордонників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні, 15 квітня, о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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