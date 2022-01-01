Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині





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"Сьогодні, 15 квітня, о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Чернігівщині ворог підступно атакує позиції прикордонників.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України."Сьогодні, 15 квітня, о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

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