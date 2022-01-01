Росіяни з мінометів обстріляли українських прикордонників на Чернігівщині
Сьогодні, 11:21
На Чернігівщині ворог підступно атакує позиції прикордонників.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Сьогодні, 15 квітня, о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Сьогодні, 15 квітня, о 08:25 та о 09.00 з території рф зафіксовано мінометний обстріл місцевості прилеглої до державного кордону України в районі населеного пункту Сеньківка. 13 пострілів здійснено з ворожої території. Постраждалих серед прикордонників та місцевого населення немає. Дані уточнюються. Над місцевістю постійно кружляє ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
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