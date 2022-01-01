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«Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців

«Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців
Росія грубо порушує Женевську конвенцію та інші міжнародні норми поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими.

«Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: «ааааа», орёт!» – розповідає загарбник.

Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: «Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!».

А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.
Цікаво, чи знає про такі «подвиги» свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?

Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень.
Тож якщо «дикуну» вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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