«Пленных привозили, я над ними издевался», – СБУ встановила окупанта, який вихвалявся звірствами щодо українців





Про це повідомляє пресслужба



У розпорядження СБУ потрапив шокуючий запис, де російський кат вихваляється перед своїм другом про звірства, які він чинив із українськими військовополоненими.



«Пленных привозили, еб*ть, я над ними издевался… С*ка, бл*, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: «ааааа», орёт!» – розповідає загарбник.



Зізнається, що навіть колеги дивуються його жорстокості: «Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!».



А СБУ вже знає звідки. Це 27-річний астраханський нелюд Салават Сарсенов. Він контрактником прийшов війною на українську землю і безуспішно намагається просунутися на Запорізькому напрямку.

Цікаво, чи знає про такі «подвиги» свого сина його матір, Зульфія Сарсенова?



Бо СБУ уже документує їх у рамках кримінальних проваджень.

Тож якщо «дикуну» вдасться вижити, він неодмінно постане перед справедливим судом.



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