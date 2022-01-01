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На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині

На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
У бою за незалежність України загинув сержант Рудін Андрій Валентинович, 1981 року народження, із села Волошки Ковельського району.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Гіркий день для села Волошки. Для нашої Ковельщини. Додому назавжди повертається Герой. Сержант Рудін Андрій Валентинович. Загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.
На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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