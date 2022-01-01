На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині

Рудін Андрій Валентинович, 1981 року народження, із села Волошки Ковельського району.



Про це Ігор Чайка.



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Гіркий день для села Волошки. Для нашої Ковельщини. Додому назавжди повертається Герой. Сержант Рудін Андрій Валентинович. Загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою за незалежність України загинув сержант, 1981 року народження, із села Волошки Ковельського району.Про це повідомив міський голова КовеляІнформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Гіркий день для села Волошки. Для нашої Ковельщини. Додому назавжди повертається Герой. Сержант Рудін Андрій Валентинович. Загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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