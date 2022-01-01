На Миколаївщині від ворожого обстрілу загинув герой з Волині
Сьогодні, 12:36
У бою за незалежність України загинув сержант Рудін Андрій Валентинович, 1981 року народження, із села Волошки Ковельського району.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Гіркий день для села Волошки. Для нашої Ковельщини. Додому назавжди повертається Герой. Сержант Рудін Андрій Валентинович. Загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
"Гіркий день для села Волошки. Для нашої Ковельщини. Додому назавжди повертається Герой. Сержант Рудін Андрій Валентинович. Загинув 21 березня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Михайло-Ларине Вітовського району Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!
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