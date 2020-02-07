На Волині судитимуть жителя Харківщини, який хотів виїхати за кордон із фейковим посвідченням військовозобов'язаного

Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 27-річним жителем Харкова підроблення офіційних документів та використання завідомо підробленого документу задля незаконного перетину державного кордону України (ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України).Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Слідство вважає, що зранку 23 березня 2022 року чоловік призовного віку, не маючи законних підстав для звільнення від військового обов’язку, аби виїхати в період дії правового режиму воєнного стану у Республіку Польща через міжнародний пункт пропуску «Устилуг», надав прикордонникам підроблене ним тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.Перетнути кордон молодику не вдалося – і невдовзі він постане перед судом.Довідково: санкціями ч.1 і ч.4 ст. 358 КК України за підроблення офіційних документів та їх використання передбачено покарання від штрафу в розмірі 17 тис. грн до обмеження волі на строк до двох років.