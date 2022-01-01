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ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО

ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
Один з підрозділів 93-ої ОМБр Холодний Яр вночі, 15 квітня, знищив російський гелікоптер.

Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.

Попередньо встановили, що це Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.

"Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - йдеться у дописі.
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО

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Теги: бойовий вертоліт, ЗСУ, Росія, війна
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