ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО
Сьогодні, 13:27
Один з підрозділів 93-ої ОМБр Холодний Яр вночі, 15 квітня, знищив російський гелікоптер.
Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.
Попередньо встановили, що це Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.
"Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - йдеться у дописі.
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Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.
Попередньо встановили, що це Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.
"Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - йдеться у дописі.
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