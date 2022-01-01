ЗСУ вночі збили російський бойовий вертоліт. ФОТО





Про це інформують на



Попередньо встановили, що це Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації.



"Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Один з підрозділів 93-ої ОМБр Холодний Яр вночі, 15 квітня, знищив російський гелікоптер.Про це інформують на сторінці Генштабу ЗСУ.Попередньо встановили, що це Ка-52 "Алігатор", російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації."Не крейсер "Москва" звичайно, але 15 мільйонів доларів США з бюджету російської федерації українські воїни відмінусували. Це ціна тільки техніки, а ще підготовка пілотів... та компенсація їхнім родичам", - йдеться у дописі.

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