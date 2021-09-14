На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин

На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин
На війні з Росією в районі с.Рубіжне Луганської області загинув Рябчевський Володимир Іванович, житель села Садів Торчинської громади.

Про це інформують на Фейсбук-сторінці громади.

Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.

"Страшна звістка знову надійшла до нашої громади. Мама втратила сина, друзі — хорошого товариша, Україна — Героя", - йдеться у повідомленні громади.

Додають, що усі деталі щодо поховання загиблого Героя повідомлять, як тільки буде відомо.


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Теги: Рубіжне, війна, Росія, Україна, волинянин, військовий, смерть
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