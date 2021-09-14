На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин

Рябчевський Володимир Іванович, житель села Садів Торчинської громади.



Про це інформують на



Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.



"Страшна звістка знову надійшла до нашої громади. Мама втратила сина, друзі — хорошого товариша, Україна — Героя", - йдеться у повідомленні громади.



Додають, що усі деталі щодо поховання загиблого Героя повідомлять, як тільки буде відомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з Росією в районі с.Рубіжне Луганської області загинув, житель села Садів Торчинської громади.Про це інформують на Фейсбук-сторінці громади.Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА."Страшна звістка знову надійшла до нашої громади. Мама втратила сина, друзі — хорошого товариша, Україна — Героя", - йдеться у повідомленні громади.Додають, що усі деталі щодо поховання загиблого Героя повідомлять, як тільки буде відомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію