На Луганщині від рук російського окупанта загинув волинянин
Сьогодні, 13:22
На війні з Росією в районі с.Рубіжне Луганської області загинув Рябчевський Володимир Іванович, житель села Садів Торчинської громади.
Про це інформують на Фейсбук-сторінці громади.
Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.
"Страшна звістка знову надійшла до нашої громади. Мама втратила сина, друзі — хорошого товариша, Україна — Героя", - йдеться у повідомленні громади.
Додають, що усі деталі щодо поховання загиблого Героя повідомлять, як тільки буде відомо.
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Про це інформують на Фейсбук-сторінці громади.
Інформацію також підтвердили у Волинській ОВА.
"Страшна звістка знову надійшла до нашої громади. Мама втратила сина, друзі — хорошого товариша, Україна — Героя", - йдеться у повідомленні громади.
Додають, що усі деталі щодо поховання загиблого Героя повідомлять, як тільки буде відомо.
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