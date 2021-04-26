На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО

На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО
Ковельські поліцейські продовжують пошуки зниклого мешканця мешканця села Видраниця, що на Ратнівщині, 20-річного Дейнеки Олександра Андрійовича.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

До них задіяли понад 50 осіб, це співробітники поліції, військовослужбовці, рятувальники та небайдужі громадяни.
На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО

Хлопець зник ще 10 лютого.


Наразі правоохоронці продовжують обстежувати лісовий масив, що розташований неподалік від місця проживання, місцеві водойми та будинки-пустки. На пошуки зниклого спрямовані необхідні сили та засоби.
На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО
На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО
На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО
На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО

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Теги: Дайнека, зник, розшук, Ратнівщина
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