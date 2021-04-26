На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО
Сьогодні, 13:36
Ковельські поліцейські продовжують пошуки зниклого мешканця мешканця села Видраниця, що на Ратнівщині, 20-річного Дейнеки Олександра Андрійовича.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
До них задіяли понад 50 осіб, це співробітники поліції, військовослужбовці, рятувальники та небайдужі громадяни.
Хлопець зник ще 10 лютого.
Наразі правоохоронці продовжують обстежувати лісовий масив, що розташований неподалік від місця проживання, місцеві водойми та будинки-пустки. На пошуки зниклого спрямовані необхідні сили та засоби.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
До них задіяли понад 50 осіб, це співробітники поліції, військовослужбовці, рятувальники та небайдужі громадяни.
Хлопець зник ще 10 лютого.
Наразі правоохоронці продовжують обстежувати лісовий масив, що розташований неподалік від місця проживання, місцеві водойми та будинки-пустки. На пошуки зниклого спрямовані необхідні сили та засоби.
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