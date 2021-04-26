На Волині досі розшукують юнака, який зник 10 лютого. ФОТО

Дейнеки Олександра Андрійовича.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



До них задіяли понад 50 осіб, це співробітники поліції, військовослужбовці, рятувальники та небайдужі громадяни.



Хлопець зник ще 10 лютого.





Наразі правоохоронці продовжують обстежувати лісовий масив, що розташований неподалік від місця проживання, місцеві водойми та будинки-пустки. На пошуки зниклого спрямовані необхідні сили та засоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельські поліцейські продовжують пошуки зниклого мешканця мешканця села Видраниця, що на Ратнівщині, 20-річногоПро це повідомляє пресслужба поліції Волині.До них задіяли понад 50 осіб, це співробітники поліції, військовослужбовці, рятувальники та небайдужі громадяни.Наразі правоохоронці продовжують обстежувати лісовий масив, що розташований неподалік від місця проживання, місцеві водойми та будинки-пустки. На пошуки зниклого спрямовані необхідні сили та засоби.

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