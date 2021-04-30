Волинянина взяли під варту за побиття поліцейського
Сьогодні, 14:11
Волинянина, підозрюваного в побитті поліцейського, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Володимир-Волинської окружної прокуратури 39-річному жителю Устилуга повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч.2 ст. 345 КК України).
Удень 13 квітня 2021 року неодноразово судимий чоловік накинувся з кулаками на правоохоронця, який прибув на виклик з приводу вчинення ним домашнього насильства щодо матері.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно із санкцією ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Володимир-Волинської окружної прокуратури 39-річному жителю Устилуга повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч.2 ст. 345 КК України).
Удень 13 квітня 2021 року неодноразово судимий чоловік накинувся з кулаками на правоохоронця, який прибув на виклик з приводу вчинення ним домашнього насильства щодо матері.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Згідно із санкцією ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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