Волинянина взяли під варту за побиття поліцейського

Волинянина взяли під варту за побиття поліцейського
Волинянина, підозрюваного в побитті поліцейського, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Володимир-Волинської окружної прокуратури 39-річному жителю Устилуга повідомили про підозру в заподіянні тілесних ушкоджень працівнику поліції (ч.2 ст. 345 КК України).

Удень 13 квітня 2021 року неодноразово судимий чоловік накинувся з кулаками на правоохоронця, який прибув на виклик з приводу вчинення ним домашнього насильства щодо матері.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно із санкцією ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, за умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.

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Теги: поліцейський, побиття, Волинь
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